Изъятие сверхдоходов как следствие отказа от представительства

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Максим Стулов / Ведомости

Налоговое уравнение для бизнеса предложил помощник президента Андрей Белоусов. До 500 млрд руб. в год можно собирать в бюджет с металлургии, химии и нефтехимии, если повысить налоговую нагрузку на эти компании и выровнять их рентабельность с нефтяной и газовой отраслями, написал он президенту. И предложил поручить правительству представить предложения о механизме, позволяющем срезать с этих отраслей сверхдоход, полученный благодаря ослаблению рубля и росту цен на их продукцию. Но так, чтобы не снизить инвестиции. Владимир Путин с этим согласился, и теперь правительству предстоит подготовить доклад.

«Ведомостям» Белоусов объяснил идею необходимостью выровнять налоговые условия. Мол, с нефтяниками такое уже проделывали, а сейчас им приходится мириться с налоговым маневром, да и вообще всем или почти всем тяжело – государство повышает НДС, чтобы собрать денег на путинский майский указ. Получается, что негативный эффект от безусловно вредного для экономики решения повысить НДС государство компенсирует, подняв другие налоги? При этом именно Белоусов был идеологом и во многом автором майского указа Путина, на финансирование которого потребовались дополнительные 8 трлн руб. Именно из Кремля исходила инициатива повысить НДС, чтобы собрать денег на этот указ.