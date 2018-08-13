РСПП собирается пожаловаться на помощника Путина

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Отдельно в письме упомянута методика расчета потенциального объема изъятия средств у компаний, которую РСПП считает недостаточно проработанной Сергей Портер / Ведомости

Изъятие 513,7 млрд руб. «сверхдоходов» из прибыли 14 российских компаний может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка, которое может составить до 3 трлн руб., говорится в письме, направленном 13 августа Владимиру Путину («Ведомости» ознакомились с текстом письма, его существование подтвердил источник, близкий к РСПП) . Уменьшение капитализации рынка в целом превысит 10%, подчеркивается в документе. Представитель РСПП отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался уточнить «Ведомостям», получено ли письмо РСПП: «Не комментируем служебную переписку».

Проект письма президенту на самом деле был подготовлен, но в последний момент его отправку остановили, сообщил позднее еще один собеседник «Ведомостей» в РСПП. «Из процедурных соображений было принято решение направить письмо на имя премьер-министра. Потому что поручение проанализировать инициативу Белоусова было дано именно правительству», - говорит он. Письмо будет датировано 13 августа, знает он. Кроме того, будут направлены письма в пять министерств - Минпромторг, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития и Минфин.

Инициатива Белоусова прямо противоречит недавним обещаниям правительства России, что повышение налогов в течение 2019-2024 гг. будет исчерпано увеличением НДС до 20%. «Налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы частного бизнеса», - говорится в письме. Попавшие в список помощника президента компании рискуют потерять конкурентоспособность в сравнении со своими конкурентами на глобальном рынке, которые работают «с сопоставимым, а порой и с более высоким уровнем рентабельности». Даже при отсутствии санкционных рисков и торговых ограничений мировые игроки не подвержены налогообложению «сверхдоходов» и существуют «в условиях стабильных режимов с умеренными ставками рояли».

Увеличение налоговых отчислений может оказаться критичным для компаний, цикл инвестирования в отраслях которых может составлять от 7 до 10 лет. Они могут быть вынуждены корректировать как планируемые, так и уже реализуемые инвестпроекты. Кроме того, многие из упомянутых Белоусовым компаний являются бюджетообразующими для регионов присутствия, напоминает РСПП. Это создает риски значительного сокращения социальных программ, что будет особенно чувствительно для моногородов.