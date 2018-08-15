Мордашов пожаловался в Минпромторг на помощника Путина

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Евгений Разумный / Ведомости

Алексей Мордашов направил письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову – с критикой предложений помощника президента Андрея Белоусова. Тот считает возможным изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей свыше 500 млрд руб., которые, по мнению Белоусова, получены ими исключительно за счет благоприятной мировой конъюнктуры.

С текстом письма Мордашова «Ведомости» ознакомились, представитель «Северстали» подтвердил, что такое письмо от имени Мордашова направлено в Минпромторг и больше ничего комментировать не стал. В Минпромторге не ответили на запрос «Ведомостей».

Алексей Мордашов пишет, что не согласен с расчетами Белоусова. По мнению бизнесмена, невозможно сопоставлять структуру доходов и платежей в бюджет компаний черной металлургии и нефтедобычи. Нефтяники используют месторождения – национальное достояние, роль добавленной стоимости в нефтедобыче невелика, считает он, – в отличие от черной металлургии: «В структуре доходов черной металлургии основная часть – добавленная стоимость, которая обеспечивается повышением производительности труда в результате модернизации и автоматизации производства, с использованием новых технологий, обеспечивающих снижение издержек».