Правительство отвергло идею изъятия 500 млрд рублей у бизнеса

На встрече будут обсуждаться предложения Минэкономразвития по стимулированию инвестиций и увеличению их доли в ВВП до 25% Михаил Метцель / ТАСС

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 августа пройдет совещание с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

На встрече будет обсуждаться вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике и была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест, пояснил Лавров. «Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается», - уточнил пресс-секретарь Силуанова.

На встрече будут обсуждаться предложения Минэкономразвития по стимулированию инвестиций и увеличению их доли в ВВП до 25%, рассказал «Ведомостям» чиновник, знакомый с позицией Минфина. К письму Белоусова они отношения не имеют, уверяет он. Состав участников встречи, по словам собеседника, пока не согласован.

Главные участники встречи со стороны бизнеса - главы 14 компаний из списка Белоусова, со стороны власти - Белоусов и Силуанов, министры не предполагаются, пояснил «Ведомостям» один из приглашенных на встречу. По его словам, есть вероятность, что «на встрече будет представлена согласованная позиция правительства и администрации, учитывающая - трудно пока сказать, в какой степени - озабоченности бизнеса».

Ранее Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля (но при сохранении их инвестиционных возможностей и с учетом санкций). В беседе с «Ведомостями» помощник президента говорил, что такая мера позволила бы выравнять налоговую нагрузку. Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос.

О письме Белоусова Путину 9 августа стало известно, что Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 компаний «сверхдоходы», которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Помощник президента написал, что если выравнять рентабельность металлургических, химических, нефтехимических и горнодобывающих компаний с рентабельностью по EBITDA нефтегазовых компаний за счет повышения налоговой нагрузки, то возможные «потенциальные дополнительные доходы бюджета могут составить до 0,5 трлн руб. ежегодно». В «список Белоусова» были включены НЛМК, «Норникель», «Сибур», «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», ММК, «Евраз», «Металлоинвест», СУЭК, «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».

О предстоящей встрече 24 августа Белоусова с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний «Ведомостям» рассказали сотрудники трех из 14 компаний, попавших в составленный Белоусовым список. На встречу были приглашены руководители именно этих 14 компаний, говорил ранее один из собеседников «Ведомостей». Белоусову вряд ли удастся собрать даже половину приглашенных, утверждал он.

В четверг, 16 августа, представители бизнеса и РСПП раскритиковали предложение Белоусова. По мнению представителей компаний из предложенного Белоусовым списка, изъятие средств отнимет стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий. Идея Белоусова не позволит исполнить майский указ президента в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров. Комитет РСПП по налоговой политике предупредил, что предложение помощника президента может привести к дефолту некоторых компаний из списка. Предложение Белоусова отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, подчеркивал комитет РСПП.