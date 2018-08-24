Белоусов рассказал об итогах встречи с крупным бизнесом

Андрей Белоусов Сергей Портер / Ведомости

Помощник президента России Андрей Белоусов, автор идеи об изъятии у бизнеса 500 млрд руб., заявил, что власти не намерены забирать у компаний их доходы. Об этом он сказал после встречи с представителями крупного бизнеса, которая прошла в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Белоусова, на встрече договорились, что бизнес будет увеличивать инвестиции в перспективные социальные проекты. Сумма инвестиций будет зависеть от тех проектов, которые за 1–1,5 месяца выберет специально созданная рабочая группа, сказал Белоусов. «500 млрд руб. – это верхняя граница, если на 200–300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», – пояснил он.

Прежде всего необходимо инвестировать в инфраструктуру, экологию, цифровизацию и внедрение технологий, перечислил чиновник. «Вопрос о том, как обеспечить финансирование этих направлений – делать это, поднимая налоги, когда компании сами готовы инвестировать в проекты, неправильно», – подчеркнул он.

Рабочую группу возглавят председатель РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, в нее войдут представители бизнеса, прежде всего экспортно-ориентированных компаний, и вице-премьеры. Группа должна будет определить направление работы по трем позициям – «финансовым моделям и направлениям, в которых готов поучаствовать бизнес, набору проектов и мерам господдержки, чтобы сделать проекты привлекательными для крупного бизнеса», отметил Белоусов.

«Ни о каком заталкивании бизнеса в проекты речь не идет», – заверил он. В ноябре рабочая группа сможет договориться по всем пунктам и подписать меморандум или соглашение, чтобы с 2019 г. запустить в действие все механизмы, отметил он.

Силуанов, который также был на встрече, подтвердил, что речи о росте налоговой нагрузки на бизнес не шло.

Компании, которые участвовали в обсуждении, показали, что понимают важность своей социальной ответственности, заключил Белоусов. По его словам, компании должны подставить плечо, но не в ущерб себе. «Уклонисты», наверное, будут, но ими должны заниматься в бюро РСПП, добавил помощник президента. Главное – чтобы не Следственный комитет, пошутил Шохин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг сообщил журналистам, что у Кремля нет позиции в отношении изъятия 500 млрд руб. у бизнеса. «Пока есть позиция Белоусова, есть позиция различных ведомств – т. е. позиция как таковая пока, что называется, не утверждена, она не сформулирована как позиция Кремля или позиция Белого дома – она пока на стадии обсуждения», – сказал он.

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налоговой нагрузки изъять у некоторых металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля, с учетом их инвестиционных возможностей и санкций. В «список Белоусова» были включены НЛМК, «Норникель», «Сибур», «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», ММК, «Евраз», «Металлоинвест», СУЭК, «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон». Помощник президента предлагал выравнять их рентабельность с нефтяными и газовыми компаниями, за счет чего бюджет мог бы получить 513,7 млрд руб. В беседе с «Ведомостями» Белоусов говорил, что это позволило бы выравнять налоговую нагрузку на бизнес. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос.

РСПП и представители бизнеса раскритиковали предложение помощника Путина. Правительство также сочло нецелесообразным увеличение налоговой нагрузки, сообщал представитель Силуанова. Вместо этого кабинет министров предложил сосредоточиться на плане Минэкономразвития по стимулированию инвестиций и увеличению их доли в ВВП до 25%. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что профильные ведомства по итогам анализа финансового положения каждой компании из списка пришли к единой позиции о нецелесообразности изъятия доходов.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым