«Русгидро» может отказаться от достройки Загорской ГАЭС-2

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Отказ от проекта может означать, что российская энергетика фактически прекращает развитие гидроаккумулирующих электростанций Русгидро

Загорская ГАЭС-2, которая простаивает после аварии 2013 г., может так и остаться недостроенной. Такую возможность не исключает «Русгидро». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Николай Шульгинов (см. стр. 08). То, что компания рассматривает такой вариант, знает Минэнерго, оно сейчас формирует свою позицию, сообщил «Ведомостям» через представителя директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике министерства Евгений Грабчак: «Нужны обоснования необходимости закрытия проекта и понимание вопроса компенсации убытков. Компания проводила многочисленные дополнительные мероприятия по стабилизации и восстановлению со времен аварии. Результаты не ясны, хотя компания уверяла, что вероятность восстановления станции достаточно высока».

«Русгидро» строила Загорскую ГАЭС-2 в Московской области мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности (ДПМ). За 2008–2013 гг. компания инвестировала около 70 млрд руб. В 2013 г. из-за размыва грунта на ГАЭС произошла осадка здания, затопило машинный зал и пристанционную площадку. Станцию пришлось законсервировать. И хотя срок ее сдачи уже несколько раз переносился, компанию освободили от штрафов, предусмотренных ДПМ. В апреле этого года набсовет «Совета рынка» перенес срок запуска ГАЭС на январь 2024 г. «Совет рынка» не знает о планах «Русгидро» по отказу от проекта, сказал представитель организации.