Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4650 от 11.09.2018 под заголовком: Загорскую ГАЭС не починить

«Русгидро» может отказаться от достройки Загорской ГАЭС-2

Станция законсервирована после аварии 2013 г.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Загорская ГАЭС-2, которая простаивает после аварии 2013 г., может так и остаться недостроенной. Такую возможность не исключает «Русгидро». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Николай Шульгинов (см. стр. 08). То, что компания рассматривает такой вариант, знает Минэнерго, оно сейчас формирует свою позицию, сообщил «Ведомостям» через представителя директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике министерства Евгений Грабчак: «Нужны обоснования необходимости закрытия проекта и понимание вопроса компенсации убытков. Компания проводила многочисленные дополнительные мероприятия по стабилизации и восстановлению со времен аварии. Результаты не ясны, хотя компания уверяла, что вероятность восстановления станции достаточно высока».

«Русгидро» строила Загорскую ГАЭС-2 в Московской области мощностью 840 МВт по договору о предоставлении мощности (ДПМ). За 2008–2013 гг. компания инвестировала около 70 млрд руб. В 2013 г. из-за размыва грунта на ГАЭС произошла осадка здания, затопило машинный зал и пристанционную площадку. Станцию пришлось законсервировать. И хотя срок ее сдачи уже несколько раз переносился, компанию освободили от штрафов, предусмотренных ДПМ. В апреле этого года набсовет «Совета рынка» перенес срок запуска ГАЭС на январь 2024 г. «Совет рынка» не знает о планах «Русгидро» по отказу от проекта, сказал представитель организации.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Если у вас есть подписка - вы можете продлить ее по этой акции. Мы добавим дополнительный период к вашей подписке, когда она закончится | 19 руб. за один месяц с «Автоплатежом» 590 руб. за следующий месяц.
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике