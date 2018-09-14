Немецкая Metro уйдет из розницы и сосредоточится на оптовых центрах

Немецкий торговый гигант Metro начал подготовку к продаже сети магазинов Real Martin Meissner / AP Photo

Немецкая Metro начала подготовку к продаже сети магазинов Real, говорится в сообщении компании. Таким образом, у Metro могут остаться только одноименные мелкооптовые торговые центры. Компания сосредоточится на оптовом бизнесе, сказал главный исполнительный директор Metro Олаф Кох.

Сейчас под вывеской Real работает 282 супермаркета в Германии, в собственности сети — портфель из 25 объектов недвижимости. Но последние несколько лет темпы роста ее выручки и рентабельность были далеко не блестящи, отмечает Financial Times.

Бизнес Real сейчас в процессе реструктуризации. С 2015 г. топ-менеджмент Metro и Real предпринял несколько шагов, чтобы оживить бизнес, сказано в сообщении группы. Они разработали новую концепцию для магазинов и начали запускать ее, активизировали развитие продаж в интернете.

От бизнеса за пределами Германии Real избавился еще около шести лет назад. В 2012 г. магазины Real в Центральной и Восточной Европе, в том числе 17 гипермаркетов в России, выкупил французский ритейлер Auchan за 1,1 млрд евро.

Но немецкая сеть супермаркетов оставалась значительной частью дохода группы. За последний финансовый год выручка Real упала на 3,1% до 7,2 млрд евро, операционная прибыль рухнула почти на четверть до 80 млн евро. Сказались более высокие цены и затраты на развитие интернет-продаж, отмечает FT. Выручка оптового бизнеса Metro за последний финансовый год — 29,9 млрд евро (+3%).

Решение Metro продать розничный бизнес стало поводом для аналитиков предположить, что покупкой Real может заинтересоваться Amazon, отмечает Reuters. Год назад Amazon за $13,7 млрд приобрел сеть супермаркетов Whole Foods в США.

Германия для онлайн-ритейлера — второй по величине рынок после Штатов. «В Германии онлайн-продажи продуктов питания совсем не развиты, а этот рынок очень важен для Amazon», – заявил Reuters аналитик Bernstein Бруно Монтейн. По его словам, если бизнес Real будет оценен в районе 1 млрд евро, это не вызовет сложностей со сделкой для Amazon. Представитель Amazon от комментария отказался.