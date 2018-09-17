Промоакции достигли почти 2/3 продаж ритейла
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Доля промоакций в розничной торговле в России за первое полугодие 2018 г. значительно выросла – таковы данные Nielsen Promo Pressure. Аналитики компании следят за продажами 20 основных категорий потребительских товаров в магазинах современных форматов – супер- и гипермаркетах, магазинах у дома и др. Год назад доля промоакций была 58% в натуральном выражении, теперь – 64%. Выросла и средняя скидка на основные потребительские товары – с 20 до 23%.
«Ситуация с промо, по нашему мнению, дошла до степени институциональной ловушки: ни один игрок не может выбраться из нее собственными силами без существенных потерь», – говорит директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Константин Локтев. Ситуация нездоровая и вредит всем, вторит ему представитель «Ленты»: у многих ритейлеров либо замедляются, либо падают продажи и рентабельность, поэтому, надеется он, в какой-то момент промоактивность пойдет на спад.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}