Промоакции достигли почти 2/3 продаж ритейла

Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Розница на две трети состоит из скидок

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Промоакций стало так много, что покупатель перестает обращать внимание на цены без скидок Андрей Гордеев / Ведомости

Доля промоакций в розничной торговле в России за первое полугодие 2018 г. значительно выросла – таковы данные Nielsen Promo Pressure. Аналитики компании следят за продажами 20 основных категорий потребительских товаров в магазинах современных форматов – супер- и гипермаркетах, магазинах у дома и др. Год назад доля промоакций была 58% в натуральном выражении, теперь – 64%. Выросла и средняя скидка на основные потребительские товары – с 20 до 23%.

«Ситуация с промо, по нашему мнению, дошла до степени институциональной ловушки: ни один игрок не может выбраться из нее собственными силами без существенных потерь», – говорит директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Константин Локтев. Ситуация нездоровая и вредит всем, вторит ему представитель «Ленты»: у многих ритейлеров либо замедляются, либо падают продажи и рентабельность, поэтому, надеется он, в какой-то момент промоактивность пойдет на спад.