Правительство пересчитало дивиденды госкомпаний

В 2019 году их должно быть на 264 млрд рублей больше, чем предполагалось

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Минфин рассчитывает, что госкомпании отдадут акционерам половину чистой прибыли Евгений Разумный / Ведомости

Роста доходов от дивидендов госкомпаний Минфин ожидает в проекте федерального бюджета на 2019-2021 гг. («Ведомости» ознакомились с документом). По сравнению с действующим бюджетом эти поступления вырастут в 2019 г. на 264 млрд руб. до 588,3 млрд руб., а в 2021 г. достигнут 675 млрд руб. В этом году бюджет должен получить от дивидендов 278,8 млрд руб.

Минфин рассчитывает, что госкомпании отдадут акционерам половину чистой прибыли по МСФО. Кроме того, на 45,3 млрд руб. дивиденды вырастут благодаря росту прибыли компаний.