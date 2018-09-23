Как торговая война между США и Китаем повлияет на российских сталелитейщиков
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24 сентября вступают в силу новые торговые ограничения между США и Китаем. США вводят 10%-ные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, Китай – 5–10%-ные на импорт американских товаров на сумму $60 млрд. Пошлины затронут более 5000 товаров, в том числе сжиженный природный газ и стальной прокат.
Рост протекционизма США в торговой политике достиг того уровня, когда он оказывает давление на перспективы глобального экономического подъема, пришли к выводу эксперты агентства Fitch. Они уже понизили прогноз роста мировой экономики на 2019 г. на 0,1 процентного пункта до 3,1%. Прогноз экономического роста Китая ухудшен на 0,2 процентного пункта до 6,1%.
Китай производит и потребляет почти половину всей стали в мире, а цены на сталь в США являются бенчмарком для мировых экспортных цен на прокат, поэтому любые изменения в структуре спроса и предложения в сталелитейном секторе этих стран приводят к колебаниям на глобальном рынке.
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