Как торговая война между США и Китаем повлияет на российских сталелитейщиков

Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Чужая война ударит по стали

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Россия как крупный экспортер стали зависит от рынков США и Китая и чем больше в мире становится протекционизма, тем больше могут пострадать российские экспортеры Евгений Разумный / Ведомости

24 сентября вступают в силу новые торговые ограничения между США и Китаем. США вводят 10%-ные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд, Китай – 5–10%-ные на импорт американских товаров на сумму $60 млрд. Пошлины затронут более 5000 товаров, в том числе сжиженный природный газ и стальной прокат.

Рост протекционизма США в торговой политике достиг того уровня, когда он оказывает давление на перспективы глобального экономического подъема, пришли к выводу эксперты агентства Fitch. Они уже понизили прогноз роста мировой экономики на 2019 г. на 0,1 процентного пункта до 3,1%. Прогноз экономического роста Китая ухудшен на 0,2 процентного пункта до 6,1%.

Китай производит и потребляет почти половину всей стали в мире, а цены на сталь в США являются бенчмарком для мировых экспортных цен на прокат, поэтому любые изменения в структуре спроса и предложения в сталелитейном секторе этих стран приводят к колебаниям на глобальном рынке.