США ввели санкции против закупочного управления китайской армии

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Американские санкции впервые введены против китайской структуры с объемом закупок в десятки миллиардов долларов Tyrone Siu / Reuters

Минфин США вечером в четверг объявил о введении санкций против закупочной структуры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) – управления по развитию военной техники центрального военного совета НОАК и его начальника Ли Шанфу (его пост примерно соответствует должности замминистра обороны России по вооружению). Санкции, информация о которых опубликована на сайте минфина США, запрещают любые транзакции с упомянутым управлением компаниям, использующим юрисдикцию или финансовую систему США.

Это первые в современной истории «тяжелые» санкции США против китайской госструктуры и первые санкции против страны – покупателя российских вооружений в соответствии c законом CAATSA. В четверг было объявлено о санкциях по CAATSA в отношении еще шести организаций и 27 лиц, связанных с российской оборонной промышленностью и безопасностью, но почти все они ранее находились под другими типами санкций. «Конечной целью этих санкций является Россия. В этом контексте санкции CAATSA не нацелены на подрыв обороноспособности конкретной страны – они призваны заставить Россию расплачиваться за свои подрывные действия», – передало Reuters заявление чиновника госдепартамента США.