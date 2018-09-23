Бизнес / ТЭК

Минфин США продлил сроки прекращения сотрудничества с UC Rusal

Это техническая отсрочка, считают эксперты
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минфин США продлил с 23 октября до 12 ноября 2018 г. сроки прекращения сотрудничества с оказавшимися под санкциями UC Rusal и En+ Олега Дерипаски для международных контрагентов. Для группы ГАЗ, также пострадавшей от апрельских санкций, строки остаются прежними, следует из сообщения ведомства, опубликованного 21 сентября.

6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции минфина США. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете