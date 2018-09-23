Минфин США продлил сроки прекращения сотрудничества с UC Rusal
Это техническая отсрочка, считают эксперты
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6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal, попали под санкции минфина США
Дмитрий Рогулин / ТАСС
Минфин США продлил с 23 октября до 12 ноября 2018 г. сроки прекращения сотрудничества с оказавшимися под санкциями UC Rusal и En+ Олега Дерипаски для международных контрагентов. Для группы ГАЗ, также пострадавшей от апрельских санкций, строки остаются прежними, следует из сообщения ведомства, опубликованного 21 сентября.
6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции минфина США. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций.
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