Минфин США продлил сроки прекращения сотрудничества с UC Rusal

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6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal, попали под санкции минфина США Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минфин США продлил с 23 октября до 12 ноября 2018 г. сроки прекращения сотрудничества с оказавшимися под санкциями UC Rusal и En+ Олега Дерипаски для международных контрагентов. Для группы ГАЗ, также пострадавшей от апрельских санкций, строки остаются прежними, следует из сообщения ведомства, опубликованного 21 сентября.

6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции минфина США. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций.