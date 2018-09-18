UC Rusal может закрыть завод в Армении из-за санкций США
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«Арменал», принадлежащий UC Rusal, сокращает производство фольги из-за санкций США. Об этом написали агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«Ведомостям» эту информацию подтвердил источник, близкий к компании. По его словам, действие санкций привело к снижению производства на заводе и может привести к полной остановке мощностей. Представитель UC Rusal от комментариев отказался.
6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции Минфина США. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций. Сделки с компаниями, оказавшимися в санкционном списке, должны быть завершены до 23 октября 2018 г. Всего UC Rusal производит упаковочную фольгу на четырех заводах: Саянал, «Уральская фольга», «Саянская фольга», «Арменал». В 2017 г. на них было произведено 101 000 т фольги, из которых более половины (53 950 т) было отправлено на экспорт.
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