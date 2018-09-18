Бизнес / Промышленность

UC Rusal может закрыть завод в Армении из-за санкций США

Завод по производству фольги «Арменал» обеспечивает 5% экспорта страны
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   «Арменал», принадлежащий UC Rusal, сокращает производство фольги из-за  санкций США. Об этом написали агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на  источники.

«Ведомостям» эту информацию подтвердил источник, близкий к компании. По его словам, действие санкций привело к снижению производства на заводе и может привести к полной остановке мощностей. Представитель UC Rusal от комментариев отказался.  

6 апреля Олег Дерипаска и восемь его активов, в том числе второй в мире производитель алюминия  UC Rusal (3,9 млн т металла в 2017 г.), попали под санкции Минфина США. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций. Сделки с компаниями, оказавшимися в санкционном списке, должны быть завершены до 23 октября 2018 г.   Всего UC Rusal производит упаковочную фольгу на четырех заводах: Саянал, «Уральская фольга», «Саянская фольга», «Арменал». В 2017 г. на них было произведено 101 000 т фольги, из которых более половины (53 950 т) было отправлено на экспорт.

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Комментарии  ()
mirvsemmir1985
19:24 18.09.2018
Эти санкции вообще ввели необоснованно! Обидно за людей, которые могут пострадать из-за того, что власти америки обкурились и внесли в санкционный список Русал
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