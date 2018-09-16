США пошли навстречу UC Rusal

Отвечающая за санкции OFAC разъяснила, что новые контракты с компанией Дерипаски заключать можно, но с ограничениями

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Поcле разъяснений OFAC алюминиевая компания Олега Дерипаски сможет спокойно продолжать работать Bloomberg / Getty Images

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC), структура, отвечающая за санкции, в пятницу выпустила разъяснение: каковы ограничения, введенные в отношении компаний Олега Дерипаски. В документе сказано, что гражданам США и их партнерам можно заключать с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, находящимися в санкционном списке, новые контракты. Но разрешение действует только для тех компаний, которые уже несколько лет подряд закупали товары и услуги UC Rusal, группы ГАЗ или других компаний Дерипаски, а также предоставляли им услуги технического обслуживания, сообщает OFAC.

Управление разъясняет: транзакции и действия, которых не было в ранее заключенных договорах, могут рассматриваться как поддержание деловой активности и это не будет считаться нарушением санкционного режима.