США впервые ввели серьезные санкции против китайской компании

Сергей Портер / Ведомости

Санкционное подразделение минфина США – OFAC (управление по контролю за иностранными активами) в четверг объявило о введении санкций против закупочной структуры минобороны Китая — департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) — и его директора Ли Шанфу. Данные о санкциях опубликованы на сайте минфина. Это первые в современной истории «тяжелые» санкции США против китайской госкомпании, способные серьезно ограничить ее деятельность.

Причина санкционных действий — покупка Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35 у находящегося под санкциями «Рособоронэкспорта». Санкции введены в соответствии с антироссийским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в 2017 г.

Тем самым США запрещают любые транзакции с ДРО ЦВК компаниям, использующим юрисдикцию или финансовую систему США (то есть любые долларовые счета). Контракты на поставку зенитных ракетных систем С-400 и истребителей Су-35 в Китай общей стоимостью свыше $3 млрд были заключены еще в 2015 г.

По словам источника в Минобороны России, на завершении контракта по поставке Китаю С-400 и Су-35 эти санкции не скажутся.

«Конечной целью этих санкций является Россия. В этом контексте санкции CAATSA не нацелены на подрыв обороноспособности конкретной страны — они призваны заставить Россию расплачиваться за свои подрывные действия», — передало агентство Reuters заявление чиновника госдепартамента США.

По словам Василия Кашина из НИУ ВШЭ, американские санкции впервые введены против китайской структуры с объемом закупок в десятки миллиардов долларов. «Очевидно. что это продолжение таких же действий США против КНР, как торговая война и постановка вопроса о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, — говорит эксперт. — Реакция Китая на эти действия, вероятно, будет состоять в том, что они задумаются о правильности реакции своей финансовой системы на американские санкции». До сих пор большие китайские банки были более «трусливыми» при соблюдении американских санкций против России, чем даже банки США, отмечает Кашин.

Сегодня госдепартамент включил в санкционные списки 33 россиян. В их числе бизнесмен Евгений Пригожин, которому в начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы в США.