Госсекретарь США включил 33 россиян в санкционный список

Евгений Разумный / Ведомости

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил включение в санкционный список 33 граждан России, в числе которых военные и разведчики, сообщило агентство Reuters. Позднее Госдепартамент опубликовал перечень этих лиц. В нем оказались 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмен Евгений Пригожин, которым в начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы в США.

По сообщению агентства, высокопоставленный представитель администрации США уточнил, что это не означает введения персональных санкций, но ограничивает взаимодействие с ними граждан США и американских компаний.

Не только Россия Сегодня Минфин США включил в российскую часть санкционного списка по закону CAATSA департамент разработки оборудования центральной военной комиссии Китая и его директора Ли Шанфу. Причина — закупки российской военной техники, в частности — современных российских истребителей Су-35, сказал источник Reuters.

Всего в санкционном списке Госдепартамента, составленном в соответствии с частью 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), 36 российских компаний из оборонного сектора и 36 граждан и компаний, отнесенных США к российской разведке. В первую часть, среди многочисленных чисто оборонных предприятий, сегодня включена ЧВК «Вагнера», авиазавод в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО) и ООО «Оборонлогистика», а во вторую, помимо частных лиц, — компания Пригожина Concord Management and Consulting и начальник Главного управление Генерального штаба (бывшее ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым делегировал госсекретарю США и министру финансов США полномочия по включению физических лиц в санкционные списки. Этим же указом на их ведомства возложен контроль за исполнением санкций.

В США продолжается расследование Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Сейчас идет судебный процесс по делу экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который пошел на сделку со следствием и частично признал вину в финансовых преступлениях. Сделка Манафорта предполагает, что процесса по его второму делу не будет. Оно касается предполагаемого участия в «сговоре против США», отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине.