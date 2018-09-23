Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Da Vinci подсела в такси

Da Vinci Capital стала совладельцем сервиса заказа такси Gett

У инвестиционной компании 8% сервиса, такой пакет стоит десятки миллионов долларов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Структуры Da Vinci выкупили долю в Gett другого акционера – фонда Inventure Partners, а также новые акции, которые выпускались под последний раунд инвестиций для сервиса, сообщили представители компаний «Ведомостям». Также в сделке участвовал топ-менеджмент Inventure Partners.

В июне Gett сообщал о привлечении $80 млн от акционеров – Access Industries Леонарда Блаватника, фондов Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group и др. В ходе сделки сервис, по его данным, был оценен в $1,4 млрд. С учетом Da Vinci компания привлекла $90 млн.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике