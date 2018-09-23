Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: Da Vinci подсела в такси
Da Vinci Capital стала совладельцем сервиса заказа такси Gett
У инвестиционной компании 8% сервиса, такой пакет стоит десятки миллионов долларов
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Структуры Da Vinci выкупили долю в Gett
Андрей Гордеев / Ведомости
Структуры Da Vinci выкупили долю в Gett другого акционера – фонда Inventure Partners, а также новые акции, которые выпускались под последний раунд инвестиций для сервиса, сообщили представители компаний «Ведомостям». Также в сделке участвовал топ-менеджмент Inventure Partners.
В июне Gett сообщал о привлечении $80 млн от акционеров – Access Industries Леонарда Блаватника, фондов Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group и др. В ходе сделки сервис, по его данным, был оценен в $1,4 млрд. С учетом Da Vinci компания привлекла $90 млн.
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