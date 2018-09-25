Российские компании в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира. Таблица

Андрей Гордеев / Ведомости

В топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts вошли 11 российских компаний. «Газпром», в прошлом году занимавший первое место в мире, в 2018 г. опустился на 17-е место, в то время как «Лукойл» поднялся с шестого на второе место рейтинга. Наиболее стремительный рост в рейтинге продемонстрировал «Сургутнефтегаз», поднявшийся со 165-го на 35-е место, наибольшее падение – «Русгидро», занявшая 175-е место рейтинга в этом году (91-е в 2017 г.).