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Российские компании в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира. Таблица

Наиболее стремительный рост в рейтинге продемонстрировал «Сургутнефтегаз»
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В топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts вошли 11 российских компаний. «Газпром», в прошлом году занимавший первое место в мире, в 2018 г. опустился на 17-е место, в то время как «Лукойл» поднялся с шестого на второе место рейтинга. Наиболее стремительный рост в рейтинге продемонстрировал «Сургутнефтегаз», поднявшийся со 165-го на 35-е место, наибольшее падение – «Русгидро», занявшая 175-е место рейтинга в этом году (91-е в 2017 г.).

Российские компании в топ-250

Компания Активы, $млрд Выручка, $млрд Прибыль, $млрд Место в 2018 г. Место в 2017 г.
«Лукойл» 84,268 95,724 6,753 2 6  
«Газпром» 284,082 105,550 11,517 17 1  
«Транснефть» 46,561 14,259 3,095 30 14  
«Сургутнефтегаз» 68,361 18,644 2,967 35 165  
«Роснефть» 197,148 90,746 3,580 36 22  
«Татнефть» 17,857 10,983 1,986 54 46  
«Россети» 38,849 15,291 1,650 56 56  
«Новатэк» 16,836 8,670 2,522 60 44  
«Башнефть» 11,776 10,034 2,306 72 75  
«Интер РАО ЕЭС» 10,078 14,787 0,868 87 68  
«Русгидро» 16,580 6,141 0,387 175 91  
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S&P Global Platts
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