Российские компании в рейтинге крупнейших энергокомпаний мира. Таблица
Наиболее стремительный рост в рейтинге продемонстрировал «Сургутнефтегаз»
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Андрей Гордеев / Ведомости
В топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts вошли 11 российских компаний. «Газпром», в прошлом году занимавший первое место в мире, в 2018 г. опустился на 17-е место, в то время как «Лукойл» поднялся с шестого на второе место рейтинга. Наиболее стремительный рост в рейтинге продемонстрировал «Сургутнефтегаз», поднявшийся со 165-го на 35-е место, наибольшее падение – «Русгидро», занявшая 175-е место рейтинга в этом году (91-е в 2017 г.).
Российские компании в топ-250
|Компания
|Активы, $млрд
|Выручка, $млрд
|Прибыль, $млрд
|Место в 2018 г.
|Место в 2017 г.
|«Лукойл»
|84,268
|95,724
|6,753
|2
|6
|«Газпром»
|284,082
|105,550
|11,517
|17
|1
|«Транснефть»
|46,561
|14,259
|3,095
|30
|14
|«Сургутнефтегаз»
|68,361
|18,644
|2,967
|35
|165
|«Роснефть»
|197,148
|90,746
|3,580
|36
|22
|«Татнефть»
|17,857
|10,983
|1,986
|54
|46
|«Россети»
|38,849
|15,291
|1,650
|56
|56
|«Новатэк»
|16,836
|8,670
|2,522
|60
|44
|«Башнефть»
|11,776
|10,034
|2,306
|72
|75
|«Интер РАО ЕЭС»
|10,078
|14,787
|0,868
|87
|68
|«Русгидро»
|16,580
|6,141
|0,387
|175
|91
S&P Global Platts