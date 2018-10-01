«Лукойл» отверг претензии «Роснефти» по проекту Требса и Титова

При этом компания предлагает свои варианты решения проблемы, но «Роснефть» они пока не устраивают

Статья опубликована в № 4665 от 02.10.2018 под заголовком: «Лукойл» не согласен с претензиями «Роснефти»

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Ставки перевалки нефти на Варандее из-за сложных арктических условий на порядок выше, чем в российских портах на Балтике Лукойл

«В проекте Требса и Титова складывается непростая ситуация», – признал совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Так он ответил на вопрос «Ведомостей» о претензиях партнера по проекту – «Роснефти» – к стоимости перевалки в порту Варандей. «Совпало несколько факторов: и смена собственников проекта [Требса и Титова], и последующая ревизия контрактов, подписанных прежними акционерами, – перечислил Алекперов. – И возникло несогласие с ценой, которая складывается на перевалку-доставку продукции до рынка».

28 сентября стало известно, что «Роснефть» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на «Лукойл». По мнению госкомпании, стоимость перевалки нефти на Варандейском терминале завышена, а «Лукойл» пользуется доминирующим положением.

Через Варандейский терминал СП «Роснефти» и «Лукойла» – ООО «Башнефть-Полюс» поставляет на экспорт всю добываемую на месторождениях им. Требса и Титова нефть. «Роснефть» контролирует в проекте 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В прошлом году на месторождениях было добыто 1,9 млн т нефти.