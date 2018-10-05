Как бот для поиска друзей принес миллионы его создателям

У жителей больших городов нет времени на общение со старыми друзьями, и они разучились заводить новых

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Дела у Friendzone пошли лучше, когда из восьми основателей осталось три: Игорь Бакутин (слева на фото), Дарья Дуброва и Дмитрий Калупин Евгений разумный / Ведомости

Основатели Friendzone.bot – петербуржцы Дмитрий Калупин, Дарья Дуброва и супруги Антон и Валентина Зельдины – знали, как тяжело жителям больших городов находить новых друзей. Калупин и Дуброва работали маркетологами, Валентина Зельдина – бизнес-тренером, Антон Зельдин – менеджером проектов в IT-компании. Два года они занимались организацией научно-популярных лекций «Щепотка соли», сначала бесплатно, в качестве хобби, а потом стали брать за лекции от 400 до 1000 руб. Люди приходили не только послушать лектора: они хотели найти единомышленников, вспоминает Дуброва. Но многие боялись даже подойти к незнакомым людям.

Однако лекции не приносили большого заработка, и в 2017 г. Калупин, Дуброва и Зельдины запустили новый проект – Friendzone.bot, бот в Telegram. Цель его была знакомить застенчивых людей и делить их на группы по интересам. Участники групп встречались и сообща выполняли выданные ботом задания, например брали друг у друга интервью или вместе ездили в городском автобусе, выходя на каждой остановке. Участники по очереди рассказывали, что их волнует, группа обсуждала услышанное и затем опять садилась в автобус. Предприниматели пригласили в команду знакомого 23-летнего программиста Игоря Бакутина, он привел еще трех разработчиков. Первое время никто в команде не получал денег: жили на сбережения и продолжали работать по найму, вспоминает Калупин.

Первый сезон Friendzone.bot состоялся в мае 2017 г., в нем участвовал всего 41 человек. Но дело пошло. Сейчас каждый месяц задания выполняет около 200 человек из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России и мира. Ежемесячная выручка компании составляет 500 000 руб. Сейчас билет на четырехнедельную игру стоит от 3500 до 6000 руб. Сначала развитие шло медленно – мешали конфликты между основателями, которых на старте было восемь человек. Как это ни парадоксально, партнеры создали сервис для налаживания отношений, но не смогли найти общий язык между собой.

Развлечение для семьи