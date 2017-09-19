Как выпускница журфака продает встречи с известными людьми в Facebook

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В аукционах Ольги Флер на каждый лот подписчики делают по 3–4 ставки, а иногда и 20 Максим Стулов / Ведомости

Проект аукциона благотворительных встреч Meet for Charity (MFC) начался с поста в Facebook, написанного Ольгой Флер в апреле 2016 г. У нее было небольшое PR-агентство, основанное ею еще в студенческие годы. Одна из сотрудниц агентства, симпатичная и интеллигентная девушка, пожаловалась, что у нее мало интересных знакомых. Ольга Флер решила ей помочь. На своей странице, у которой было 4000 друзей, она разместила сообщение, что разыгрывается встреча с сотрудницей, с фотографией и сведениями о ее интересах и фактах биографии. «Девушка хотела встретиться с интересным человеком, а мне нужны были деньги на благотворительность», – рассказывает Флер. У нее был проект Handmade Charity по организации праздников для детей с ограниченными возможностями. Через 20 минут торгов встреча с девушкой была продана московскому бизнесмену, занимающемуся озеленением, который сделал ставку в 20 000 руб. Для детского праздника это была существенная сумма, говорит Флер.

«Потом мне стали писать друзья: какая классная идея, продай встречу со мной или с моим другом», – вспоминает Ольга. Пришлось делать для проекта отдельную страничку в Facebook, искать известных людей – героев лотов. И дело пошло. Покупатели встреч либо зарабатывают связи, либо пытаются продать свой проект, либо стараются перенять опыт создания успешного бизнеса. Они участвуют в благотворительности, а заодно получают полезные навыки и контакты. Многие используют встречи, чтобы найти работу или помочь родственникам или друзьям, рассказывает Флер. Сначала MFC собирал деньги для Handmade Charity, но потом переключился на сбор пожертвований для десятков благотворительных фондов. За полтора года стартап провел 300 аукционов – ставки варьировались от 3000 до 1,2 млн руб. – и заработал 3 млн руб. комиссионных.

Рекорд Mail.ru Group

Рекордной сделкой стала продажа ужина с председателем совета директоров Mail.ru Group Дмитрием Гришиным в июне 2017 г. за 1,2 млн руб. двум основателям IT-стартапов. Гришин рассказал: «Мы очень мило пообщались, ребята советовались со мной, как искать иностранных инвесторов и выходить на международные рынки. Приятно, что на ужин со мной была собрана рекордная для этого проекта сумма».

Для Максима Гинжука, основателя Double Data, поводом для встречи стал судебный процесс с Mail.ru Group. В январе 2017 г. «В контакте» (входит в Mail.ru Group) подала в суд на Double Data. Социальная сеть была недовольна тем, что данные из профилей ее пользователей используются Double Data для составления кредитного рейтинга пользователей соцсетей и продажи этих данных банкам. «Судебный процесс будет продолжаться еще 2–3 года. Его я могу обсудить с менеджерами Mail.ru, цели беседы с Гришиным были в том, чтобы обсудить нашу глобальную стратегию», – вспоминает Гинжук. Со слов Гинжука, Гришин сказал, что союзники Double Data в развитии бизнеса – не крупные интернет-компании, а мировые рекламные агентства и стратегические консультанты.

Помощь из долины

«Мы как Uber. Нам фонды каждый день присылают по 10 кандидатов – предпринимателей, режиссеров, актеров, спортсменов. Мы сами мало занимаемся рекрутингом этих людей. Победитель аукциона перечисляет деньги в фонд напрямую. В конце месяца фонды перечисляют нам комиссию за фандрайзинг – 15%», – рассказывает Флер.

Однако понадобилось много усилий, чтобы разовую продажу встреч с друзьями превратить в прибыльный бизнес с регулярным менеджментом. Бизнес-модель разработал бывший управляющий директор крупной фандрайзинговой площадки, оказавшийся другом брата Флер. «Я его поймала в переходный момент и попросила помочь», – вспоминает Флер.

Американский опыт $3,45 млн заплатила за обед своих топ-менеджеров с финансистом Уорреном Баффеттом китайская компания Dalian Zeus Entertainment в 2016 г. Баффетт с 2000 г. ежегодно разыгрывает встречу с собой, деньги идут на помощь бездомным в Сан-Франциско. В США крупная компания Charity Buzz проводит благотворительные аукционы встреч со ставками по $50 000, она продает Иванку Трамп и других звезд

Чтобы скорректировать концепцию и найти инвесторов, Флер c коллегой весной 2016 г. купили авиабилеты на первые комиссии с аукционов и отправились в Кремниевую долину. «Я вдохновилась американским опытом. Друзья родителей 25 лет назад переехали в Штаты, у них была свободная комната в доме. Мы приехали и начали наводить справки», – вспоминает Флер.

Флер пришла в голову мысль искать инвесторов через приложение знакомств. Она решила, что в Кремниевой долине пользователи этого приложения в основном стартаперы. Так она познакомилась с русским венчурным инвестором Вадимом Савиным, живущим в Сан-Франциско. Он посмотрел презентацию и посоветовал сменить название на нынешнее Meet for Charity: первоначальное, Date for Charity, больше ассоциировалось с романтическими встречами, нежели с деловыми и познавательными. «Мы пробыли в Кремниевой долине две недели. Инвесторов не нашли, но поняли, как надо вести бизнес», – говорит Флер.

Продать министра

В июне 2016 г. Флер позвонила Сергею Капкову, бывшему министру культуры Москвы, и предложила ему стать героем аукциона: «Вас точно купят». Капков посмеялся и дал согласие. Флер познакомилась с Капковым во время благотворительного проекта «Доброе место». «Мы делали праздники для детей с ограниченными возможностями каждое воскресенье в разных ресторанах. Идея была в том, что каждый человек может прийти и помочь – сделать пиццу, порисовать. Ресторан бесплатно предоставляет повара, ингредиенты и помещение, люди сами приносят воздушные шарики, аквагрим и т. п. Флер придумала выдавать наклейки «Доброе место» социально активным рестораторам. Она пришла к пресс-секретарю Капкова, та похвалила проект и устроила встречу с Капковым. Я попросила его, чтобы он лично выдал наклейки и грамоты ресторанам-участникам, которых на тот момент было около 70.

Ставка по аукциону оказалась крупнейшей на тот момент – 140 000 руб. Выиграл встречу Павел Захаров, основатель частной авиакомпании Peremena Avia. «Сергей Капков почти на 20 лет меня старше, было интересно обменяться мнениями с человеком другого поколения. Обсуждали образование и здравоохранение», – вспоминает Захаров.

Кандидат на конвейере

Первым фондом, решившимся на сотрудничество с MFC, стал фонд «Друзья» Гора Нахапетяна, Яна Яновского и Дмитрия Ямпольского. «Они сами позвонили и предложили: давайте, мы будем сами рекомендовать вам известных людей, а вы будете их продавать». «Друзья» – это «фонд фондов» для разных благотворительных организаций: «Веры», «Линии жизни», «Галчонка» и т. д. И всем им «Друзья» рекомендовали работать с MFC. В конце 2016 г. MFC наняла двух менеджеров для общения с фондами. Они ведут переписку, согласовывают лоты, заключают договоры, пишут тексты и ищут партнеров, которые будут делать репосты, общаются с победителями.

Подарить футболиста Генеральный директор сети ресторанов фастфуда решил сделать сыну на день рождения подарок – тренировку от знаменитого футболиста. Он попросил Ольгу Флер устроить встречу и сказал, что готов перевести на благотворительность 300 000 руб. Флер через фонд Рональда Макдональда, который работает с футболистами, нашла героя – Дмитрия Сенникова, бывшего защитника «Локомотива» и сборной России.

Елизавета Муравкина, руководитель направления фандрайзинга фонда «Галчонок», говорит, что работает с MFC с апреля 2017 г. и что эти встречи дали неплохую прибавку к бюджету (в прошлом году он составил 30 млн руб.). Фонд выставлял на аукционы по четыре кандидата в месяц, состоялось около 20 встреч. Сейчас фонд думает над новым списком успешных бизнесменов и топ-менеджеров крупных компаний, говорит Муравкина.

Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни», говорит, что «Линии жизни» это партнерство принесло около 1 млн руб., годовые сборы фонда – 300 млн руб. Захарова сказала, что на встречах побывали уже 10 кандидатов от «Линии жизни».

28 000 руб. за дегустацию

Светлана Зайцева, топ-менеджер крупной компании, занимающаяся организацией мероприятий представительского класса, в декабре 2016 г. выиграла со ставкой 28 000 руб. встречу с Максимом Кашириным, президентом алкогольной группы Simple. «Мои интересы – разобраться в сортах вин (какое вино лучше выбрать на мероприятии и чем закусывать) – переплелись с профессиональными. Это был обед в ресторане Grand Cru с дегустацией, который продлился несколько часов. Результатом встречи стал реализованный проект сотрудничества», – рассказывает Зайцева.

Основная трудность – раскрутить торги, чтобы лот уходил за хорошую сумму. Ставка зависит от личности героя, числа друзей на Facebook и PR-активности: сделал ли герой репост объявления, сообщил ли друзьям и знакомым. Захарова (Каширин – кандидатура «Линии жизни») расстраивается, что кандидат ушел по невысокой цене. Очень важно, чтобы сам участник сообщил об аукционе в Facebook и пригласил друзей принять участие в аукционе. «Я поделился постом об аукционе на своей странице Facebook, но я не очень активный пользователь социальных сетей», – признается Каширин.

Очень часто героя покупает друг или партнер по бизнесу, говорит Флер. Герой делает репост на своей страничке, его друзья видят и говорят: мы сделаем доброе дело, а заодно и встретимся. Но в 30% случаев люди не встречаются – хотя деньги переводят. Игорь Пискунов, гендиректор агентства Mosaic Media, участвовал в аукционах трижды, но на встречу приходил один раз – с Юлианой Слащевой, бывшим гендиректором «СТС-медиа» и нынешним предправления «Союзмультфильма». «Павел Буриан – мой партнер, я вижу его каждый день, а Альберт Усманов, директор Сбербанка по цифровому маркетингу, – мой клиент, мы и так можем встретиться. Но если на аукционе разыгрываются друзья, это подстегивает азарт», – говорит Пискунов.

Демократичная рулетка

Флер планирует выйти на годовые сборы пожертвований в 300 млн руб. в год. Но с 5000 подписчиков странички MFC это нереально. Сделать ставку в 500 000 руб. может не каждый. Для расширения аудитории Флер планирует запустить аукционы с фиксированными ставками: каждый делает ставку по 1000 руб., а победитель выбирается случайным образом. «Тогда у людей будет интерес следить с горящими глазами за ходом торгов: может, я выиграю? Если полстраны по 1000 руб. проголосует за Ди Каприо, можно очень много денег собрать», – говорит Флер. В июле MFC получила 600 000 руб. комиссий, на зарплаты ушло 200 000 руб., валовая прибыль составляет около 300 000 руб., но есть обязательства перед разработчиками о постоплате – 1,2 млн руб. за сайт и 500 000 руб. за приложение. Деньги на развитие дал инвестор. Бизнес-ангел Алексей Менн, с которым Флер встретилась в Кремниевой долине, познакомил ее с другим бизнес-ангелом – Борисом Жилиным. Летом тот предоставил MFC конвертируемый заем в $250 000. Жилин надеется, что с годами в России найдется 2–3 человека, чье общество будет оцениваться меценатами в миллионы долларов, как и общество Уоррена Баффетта.