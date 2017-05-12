Предпринимательство
Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Поумнеть на раз, два, три

На желании россиян стать умнее можно неплохо заработать

Множество компаний создают онлайновые тренажеры для мозга
А. Таранин

Весной 2016 г. гендиректору компании «Универсаль» Алексею Коншину позвонил незнакомец и предложил купить «тренажеры для мозга» для его 60 сотрудников. Речь шла об онлайн-курсах для тренировки памяти и внимания. Поначалу Коншин отнесся к ним скептически, признается он. Но продавец курсов разрешил две недели пользоваться уроками бесплатно. Сам Коншин решил потренировать внимательность. В игровой форме за 15 минут надо было запоминать последовательность вспыхивающих лампочек, затем сортировать предметы. Такая тренировка подходит для перерывов в работе и пусть лучше сотрудники занимаются брейн-фитнесом, чем сидят в соцсетях, решил Коншин. И приобрел доступ на год. Ему помогла не сама игра в лампочки, а систематические тренировки. Сервис выявляет то, что надо «накачать», например краткосрочную память, и помогает сосредоточиться на этом, объясняет он.

В последние 3–4 года в России появилось несколько проектов, которые предлагают онлайн-упражнения, обещающие укрепить память, внимание, научить ставить цели, вести споры и даже верить в себя. Только через акселератор ФРИИ прошли три таких проекта: «Викиум», Brainify, 4brain, рассказывает Артем Азевич, руководитель трекинга стартапов фонда. Они работают по модели freemium: базовые курсы бесплатны, а расширенный доступ – по платной подписке.

Эксперты, которых опросили «Ведомости», рассказали, что такие проекты могут быть весьма прибыльными, если их создатели выполнят три условия: заручатся поддержкой психологов и пройдут обучение бизнесу; наладят живое общение с пользователями; обзаведутся постоянными клиентами, которые занимаются регулярно.

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