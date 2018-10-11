Частные акционеры «Шереметьево» отложили продажу 10% аэропорта
Они рассчитывают на рост стоимости актива из-за прихода «России» и резкого увеличения перевозок Nordwind
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Учитывая приход новых крупных клиентов, а также прогнозные показатели 2019–2020 гг., стоимость аэропорта может вырасти на 30–40%
Максим Стулов / Ведомости
Продажа 10% аэропорта «Шереметьево» перенесена на 2019 г., рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров и совладелец аэропорта Александр Пономаренко. В январе он говорил, что частный акционер аэропорта уже в этом году собирается продать 10% профессиональному участнику рынка, скорее всего стратегическому инвестору.
«Сейчас мы заключаем соглашение с банком JPMorgan Chase, по которому он получит право на поиск инвестора для покупки 10% акций Международного аэропорта «Шереметьево» и на ведение переговоров, а сама сделка планируется на 2019 г.», – сказал Пономаренко.
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