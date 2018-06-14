Виталий Ванцев выкупит у государства блокпакет аэропорта «Внуково»

С долей 38,5% он станет вторым крупнейшим акционером после Владимира Скоча

Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Опцион Ванцева

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Совладелец «Внуково» Виталий Ванцев выкупит у государства блокпакет аэропорта Евгений Стецко / Ведомости

Виталий Ванцев, председатель совета директоров и совладелец «Внуково», использует опцион на выкуп у Росимущества 25% плюс 1 акция аэропорта, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». «Возможность опциона предусмотрена соглашением акционеров», – пояснил он.

Росимущество 30 марта получило соответствующее уведомление от частных акционеров «Внуково», подтвердил представитель ведомства. Продажа пакета, по его словам, может состояться в течение полугода с даты получения уведомления.