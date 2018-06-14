Виталий Ванцев выкупит у государства блокпакет аэропорта «Внуково»
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Виталий Ванцев, председатель совета директоров и совладелец «Внуково», использует опцион на выкуп у Росимущества 25% плюс 1 акция аэропорта, об этом он рассказал в интервью «Ведомостям». «Возможность опциона предусмотрена соглашением акционеров», – пояснил он.
Росимущество 30 марта получило соответствующее уведомление от частных акционеров «Внуково», подтвердил представитель ведомства. Продажа пакета, по его словам, может состояться в течение полугода с даты получения уведомления.
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