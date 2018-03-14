Россия вошла в топ-10 самых быстрорастущих рынков для Катара
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В 2010 г. Катар, маленькая нефутбольная страна на северо-востоке Аравийского полуострова, сенсационно получил право на проведение ЧМ-2022 – одного из крупнейших спортивных соревнований в мире. Но и после этого Катар продолжал оставаться закрытым – получить визу в эту страну с абсолютной монархией было очень непросто. Катар – одна из богатейших стран мира, доходы которой обеспечены добычей природного газа, – привечал в основном единоверцев из других стран Персидского залива; доходы от туристов из других регионов эмират, сберегающий половину своих доходов, не очень-то интересовали.
Все резко изменилось в июне 2017 г., когда шесть арабских стран – Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Йемен и Ливия – обвинили Катар в финансировании терроризма, разорвали с ним дипломатические отношения и объявили транспортную блокаду. И Катар решил открыться остальному миру: эмират оперативно изменил свою туристическую стратегию и отменил въездные визы для граждан из 80 стран, включая Россию. Каких и сколько туристов ждет Катар и что им предложит, «Ведомостям» рассказал директор Агентства по туризму Хассан аль-Ибрагим.
– Сколько сейчас туристов принимает Катар и какой вы планируете рост с учетом эффекта чемпионата мира по футболу 2022 г.?
– За последние 10–20 лет поток туристов в Катар постоянно рос, во многие годы рост выражался двузначными цифрами. В 2016 г. нас посетили 2,94 млн иностранных туристов, но в 2017 г. произошло снижение на 23% до 2,25 млн человек из-за введенной летом блокады со стороны нескольких арабских государств. Хотя в первые пять месяцев года число туристов выросло на 7%. В сентябре 2017 г. мы представили обновленную национальную стратегию туристического сектора. Ее цель – 5,6–5,7 млн туристов к 2023 г. и 7,8 млн – к 2030 г.
Минус 700 000 туристов
– Туристическую стратегию вы обновили очень быстро. Ведь транспортную блокаду Катару шесть арабских стран объявили в июне прошлого года. Она сильно ударила по вашей туриндустрии?
– Цифры очевидны. Мы на 50–56% зависели от Саудовской Аравии и других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (в него входят в том числе ОАЭ, Бахрейн и Йемен). Эти государства запретили своим гражданам посещать Катар, количество туристов из стран совета сократилось в 2017 г. на 47% до 753 000 человек.
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