Частные акционеры «Внуково» могут продать 25% аэропорта Qatar Airways
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Принадлежащая правительству Катара авиакомпания Qatar Airways подпишет с аэропортом «Внуково» соглашение о заинтересованности в покупке 25% его акций, передал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Акбара аль-Бакера. Он надеется в течение восьми недель договориться о деталях и тогда подписать соглашение о покупке. Факт переговоров с Qatar Airways подтвердил «Ведомостям» человек, близкий к одному из акционеров «Внуково».
Аль-Бакер не уточнил, у кого планируется покупать акции. «Внуково» – третий по пассажиропотоку аэропорт в Москве и России, в 2017 г. принял 18,14 млн пассажиров. В 2017 г. завершилась консолидация принадлежавших частным инвесторам и государству активов аэропорта на базе АО «Международный аэропорт «Внуково». Блокирующий пакет объединенной компании принадлежит государству, оставшиеся акции – отцу депутата Госдумы Андрея Скоча и председателю совета директоров «Внуково» Виталию Ванцеву. Получается, у Скоча примерно 61,5% «Внуково», у Ванцева – 13,5%.
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