Бизнес / Агропром

Сын Романа Абрамовича планирует огромный тепличный проект на Дальнем Востоке

Инвестиции могут достичь $900 млн
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Компания «Гринхаус» планирует построить высокотехнологичное тепличное предприятие на Дальнем Востоке, сообщил ее основной владелец Аркадий Абрамович на выставке «Золотая осень». Ожидается, что площадь теплиц составит 300 га, еще 50 га займут сопутствующие службы и рассадное отделение. В основном там будут выращиваться помидоры, огурцы и сладкий перец, уточнил «Ведомостям» представитель Абрамовича.

Где именно разместятся новые теплицы, будет определено позже. Затраты на энергоснабжение на Дальнем Востоке ниже, чем в Китае, поэтому этот регион удобен для экспорта, рассуждает собеседник «Ведомостей».

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