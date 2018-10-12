Сын Романа Абрамовича планирует огромный тепличный проект на Дальнем Востоке

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













А.Гордеев / Ведомости

Компания «Гринхаус» планирует построить высокотехнологичное тепличное предприятие на Дальнем Востоке, сообщил ее основной владелец Аркадий Абрамович на выставке «Золотая осень». Ожидается, что площадь теплиц составит 300 га, еще 50 га займут сопутствующие службы и рассадное отделение. В основном там будут выращиваться помидоры, огурцы и сладкий перец, уточнил «Ведомостям» представитель Абрамовича.

Где именно разместятся новые теплицы, будет определено позже. Затраты на энергоснабжение на Дальнем Востоке ниже, чем в Китае, поэтому этот регион удобен для экспорта, рассуждает собеседник «Ведомостей».