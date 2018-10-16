ФАС накажет поставщиков РЖД за необоснованное повышение цен
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дела против двух единственных в России производителей железнодорожных колес – Выксунского металлургического завода (входит в ОМК Анатолия Седых) и «Евраз НТМК» (Evraz Романа Абрамовича и его партнеров). Чиновники подозревают их в установлении монопольно высоких цен на свою продукцию. ОМК занимала в 2017 г. 54% российского рынка колес, Evraz – 28%.
ФАС указывает на существенный рост цен на колеса со второго полугодия 2017 г. Причем он был не пропорционален изменению себестоимости производства. Цены росли на фоне дефицита и после увеличения антидемпинговой пошлины на украинские колеса с 4,75 до 34,22%. Столь «агрессивное» ценообразование «может иметь серьезные последствия для рынка железнодорожных перевозок», который в том числе из-за «существенного роста цен» на транспортировку «находится в непростом положении».
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