Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4676 от 17.10.2018 под заголовком: ФАС взялась за колеса

ФАС накажет поставщиков РЖД за необоснованное повышение цен

Так чиновники пытаются удержать рост тарифов монополии в пределах инфляции
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дела против двух единственных в России производителей железнодорожных колес – Выксунского металлургического завода (входит в ОМК Анатолия Седых) и «Евраз НТМК» (Evraz Романа Абрамовича и его партнеров). Чиновники подозревают их в установлении монопольно высоких цен на свою продукцию. ОМК занимала в 2017 г. 54% российского рынка колес, Evraz – 28%.

ФАС указывает на существенный рост цен на колеса со второго полугодия 2017 г. Причем он был не пропорционален изменению себестоимости производства. Цены росли на фоне дефицита и после увеличения антидемпинговой пошлины на украинские колеса с 4,75 до 34,22%. Столь «агрессивное» ценообразование «может иметь серьезные последствия для рынка железнодорожных перевозок», который в том числе из-за «существенного роста цен» на транспортировку «находится в непростом положении».

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