Бизнес / Транспорт

РЖД хочет изменить подход к индексации тарифов

Монополия предлагает ФАС учитывать рост промышленных цен вместо потребительской инфляции
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РЖД обсуждает с ФАС целесообразность корректировки долгосрочной формулы индексации тарифов на грузовые перевозки, которая будет действовать в 2019-2025 гг., рассказал первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов.

По формуле, утвержденной в прошлом году, тарифы должны индексироваться на уровень инфляции минус 0,1 п. п. Для расчета используется средний показатель инфляции за четырехлетний период (два предыдущих года и два прогнозных), при этом за основу берется потребительская инфляция.

По словам Михайлова, РЖД предлагает брать за основу не потребительскую инфляцию, а рост цен на промышленные товары. «Более справедливо это мерить той продукцией, которую ты потребляешь, – поясняет он. – У нас основное потребление – это энергетика, топливо и металл». Кроме того, по словам Михайлова, из-за использования формулы в текущей формулировке возникает проблема неточности прогнозирования, которую придется дополнительно компенсировать за счет снижения расходов, повышения производительности труда и проч.

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