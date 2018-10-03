РЖД хочет сохранить право устанавливать экспортную надбавку к тарифу

Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: РЖД просит защиты от колебаний рубля

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РЖД сталкивается с проблемой нехватки провозных мощностей, которая частично связана с несбалансированностью вагонопотоков Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД предлагает сохранить в 2019 г. возможность устанавливать 8%-ную надбавку к тарифам на экспортные перевозки грузов, сообщил в среду гендиректор компании Олег Белозеров. Так холдинг хочет компенсировать потери от волатильности курса рубля. «Все, что едет на экспорт, едет в валюте. Доллар стоил 58 [руб.], а сейчас стоит 65. Как-то [нужно] постараться это компенсировать», – пояснил он.

РЖД имеет право устанавливать надбавку на перевозку любых грузов в пределах 8% или давать скидку до 50% – в рамках тарифного коридора – без согласования с правительством. Экспортная надбавка сейчас действует в отношении всех грузов, кроме энергетического угля. В прошлом году правительство решило отменить с 2019 г. возможность использования надбавки.