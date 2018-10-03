Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4667 от 04.10.2018 под заголовком: РЖД просит защиты от колебаний рубля

РЖД хочет сохранить право устанавливать экспортную надбавку к тарифу

Так компания хочет компенсировать потери от колебаний курсов валют
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

РЖД предлагает сохранить в 2019 г. возможность устанавливать 8%-ную надбавку к тарифам на экспортные перевозки грузов, сообщил в среду гендиректор компании Олег Белозеров. Так холдинг хочет компенсировать потери от волатильности курса рубля. «Все, что едет на экспорт, едет в валюте. Доллар стоил 58 [руб.], а сейчас стоит 65. Как-то [нужно] постараться это компенсировать», – пояснил он.

РЖД имеет право устанавливать надбавку на перевозку любых грузов в пределах 8% или давать скидку до 50% – в рамках тарифного коридора – без согласования с правительством. Экспортная надбавка сейчас действует в отношении всех грузов, кроме энергетического угля. В прошлом году правительство решило отменить с 2019 г. возможность использования надбавки.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике