Экономика ускорилась на добыче и продажах сырья

Особенно заметно выросла добыча природного газа и угля Андрей Гордеев / Ведомости

Рост добычи и экспорта сырья ускорил экономику во II квартале до 1,9%, сообщил в понедельник предварительную оценку Росстат. В I квартале экономика росла медленнее – на 1,3%. Особенно заметно ускорилась добывающая промышленность – до 2,6% с 0,7% в I квартале. Рост стремительный и не связанный с низкой базой прошлого года, замечает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов, особенно заметно выросла добыча природного газа и угля. Из-за аномально холодного начала весны увеличились поставки газа на экспорт и внутренний рынок, поясняет замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников, и во II квартале предприятия пополняли сократившиеся из-за этого запасы в газохранилищах. Уголь активно экспортировался в азиатские страны, прежде всего в Китай, добавляет он. Поддержку добывающей промышленности оказала и нефть, говорит Миронов: ее добыча, стагнировавшая из-за ограничений ОПЕК+, растет с мая.

Предприятия обрабатывающей промышленности также увеличи выпуск – до 2,8% с 1,9% в I квартале. Главным двигателем были также экспортно ориентированные производства, говорит Сальников, а также рост выпуска товаров инвестиционного спроса. Удивляет динамика строительства, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: во II квартале рост сектора восстановился до 0,8% после падения на 5,1% в январе - марте. Неясно, почему строительство растет так слабо, несмотря на ипотечный «бум» и активную инфраструктурную стройку, удивляется она. Так, во II квартале проводились работы по строительству ЦКАД-3, был сдан участок трассы М11 Москва - Санкт Петербург и автодорожная часть Крымского моста, принимались работы по строительству и реконструкции стадионов к мундиалю, РЖД продолжала модернизацию БАМа и Транссиба, строились угольные терминалы в дальневосточных портах, дорогостоящие медицинские центры. Но, вероятно, закрываются или сокращаются строительные работы частного сектора, а сам он реструктурируется, предполагает Орлова. Ввод в эксплуатацию жилых домов во II квартале замедлился сразу на 10,3% в годовом выражении, говорит Миронов.

Зато оживилась торговля – после нулевого роста в I квартале она выросла на 1,9%. Оборот розницы в июне благодаря чемпионату мира по футболу ускорился на 0,2 процентного пункта – до 3% в годовом выражении, указывал ЦБ, особенно заметно выросли продажи продовольствия.

Но хотя мундиаль и обеспечил «тактический» выигрыш, общий рост неопределенности в экономике прошедшей весной негативно сказался на инвестиционной активности и долгосрочных перспективах роста, говорит Миронов: инвестиции в основной капитал во II квартале замедлили рост до 2,8% с 3,6% в январе - марте. Без досчета на малый и средний бизнес, который делает Росстат, инвестиции в целом за первое полугодие даже сократились – на 1%, добавляет он. Ослабление рубля затормозило импорт инвестиционных товаров, что негативно сказалось на инвестиционной активности, поддерживает Сальников.