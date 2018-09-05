Статья опубликована в № 4647 от 06.09.2018 под заголовком: Рывок по указу
Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2018–2019 годы
В дальнейшем оно верит в рывок экономики, как и поручал Владимир Путин
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Власти верят в начало большой стройки и инвестиционного бума
Александр Вильф / РИА Новости
Нестабильность рынков и новые риски вынудили Минэкономразвития ухудшить прогноз на ближайшие два года. В дальнейшем оно верит в рывок экономики, как и поручал президент
Кризис на развивающихся рынках, торговые войны и риск новых санкций еще больше ослабят и без того вялый рост российской экономики в 2018–2019 гг., ожидает Минэкономразвития в обновленном прогнозе экономического развития до 2024 г. Его параметры министерство опубликовало в среду, когда он был одобрен правительством. Прогноз ляжет в основу бюджета на 2019–2021 гг., в котором будет заложена программа Владимира Путина на этот президентский срок – основные национальные проекты для выполнения его майского указа.
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