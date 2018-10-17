Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок

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Сбербанку и ВТБ поручено создать авиакомпанию для региональных перевозок Алексей Даничев / РИА Новости

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок рассказали два человека, близких к одному из этих госбанков, и еще два человека, знающих об этом от участников проекта. Поручение дано еще в начале года, сейчас создается бизнес-план, определяется облик будущей авиакомпании и варианты по составу акционеров, говорят два собеседника «Ведомостей». Какова будет доля обоих банков и кто еще может стать акционером новой компании, пока не известно.

Создана авиакомпания будет не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток планируется на уровне 6–10 млн человек в год, продолжают собеседники «Ведомостей». Безусловно, это масштабный проект, добавляет один из них. В России сейчас только два игрока возят более 10 млн пассажиров – группа «Аэрофлот» и S7 Group (соответственно 50,1 млн и 14,3 млн человек в 2017 г.). Крупнейшая региональная авиакомпания – «Ямал» – перевезла в 2017 г. 1,8 млн человек, а за январь – август этого года – 1,4 млн.