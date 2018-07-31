Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Взносы на авиапомощь
Почему нельзя повышать НДС для московских авиарейсов
Идея Минфина компенсировать выпадающие доходы от обнуления НДС для региональных авиаперевозок приведет к росту цен на билеты и потерям авиакомпаний
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Развивать в России региональные авиаперевозки – давняя идея, требующая непростых комплексных решений, – в майском указе президента Владимира Путина стала обязательной к исполнению. Минфину, правда, кажется, что все просто: пусть за все платят авиакомпании, т. е. пассажиры.
75% авиаперевозок внутри России идут через Москву. В 2017 г. Виктор Вексельберг, владелец холдинга «Аэропорты регионов», попросил Путина обнулить НДС – это бы стимулировало межрегиональное авиасообщение, выиграли бы и авиакомпании, и пассажиры. Но Минфин не готов идти на бюджетные потери.
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