От редакции
Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Взносы на авиапомощь

Почему нельзя повышать НДС для московских авиарейсов

Идея Минфина компенсировать выпадающие доходы от обнуления НДС для региональных авиаперевозок приведет к росту цен на билеты и потерям авиакомпаний
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Развивать в России региональные авиаперевозки – давняя идея, требующая непростых комплексных решений, – в майском указе президента Владимира Путина стала обязательной к исполнению. Минфину, правда, кажется, что все просто: пусть за все платят авиакомпании, т. е. пассажиры.

75% авиаперевозок внутри России идут через Москву. В 2017 г. Виктор Вексельберг, владелец холдинга «Аэропорты регионов», попросил Путина обнулить НДС – это бы стимулировало межрегиональное авиасообщение, выиграли бы и авиакомпании, и пассажиры. Но Минфин не готов идти на бюджетные потери.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике