Минфин предлагает поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы
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Минфин предлагает обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву. Об этом говорится в письме от 28 марта помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подлинность подтвердили близкий к Минтрансу человек и топ-менеджер крупного аэропорта.
Минфин рассматривает возможность скорректировать НДС до конца 2022 г., пишет Левитин. Сейчас для всех внутренних рейсов налог составляет 10%. В 2017 г. внутри России, по данным Росавиации, было перевезено 62,7 млн человек, из них почти три четверти - через Москву.
Благодаря обнулению НДС на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 млрд руб., но из-за роста налога на московских линиях потеряют порядка 29 млрд руб. в год, говорит близкий к Минтрансу человек. Чистые потери отрасли ежегодно составят около 17 млрд руб., если исходить из статистики авиаперевозок за прошлый год, резюмирует он. Впрочем, внутренний рынок авиаперевозок продолжает расти: в январе - феврале - на 11% до 8,8 млн человек.
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