Бизнес / Транспорт

Минфин предлагает поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы

Авиакомпаниям это обойдется в 17 млрд рублей ежегодно, часть затрат они переложат на потребителей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минфин предлагает обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву. Об этом говорится в письме от 28 марта помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подлинность подтвердили близкий к Минтрансу человек и топ-менеджер крупного аэропорта.

Минфин рассматривает возможность скорректировать НДС до конца 2022 г., пишет Левитин. Сейчас для всех внутренних рейсов налог составляет 10%. В 2017 г. внутри России, по данным Росавиации, было перевезено 62,7 млн человек, из них почти три четверти - через Москву.

Благодаря обнулению НДС на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 млрд руб., но из-за роста налога на московских линиях потеряют порядка 29 млрд руб. в год, говорит близкий к Минтрансу человек. Чистые потери отрасли ежегодно составят около 17 млрд руб., если исходить из статистики авиаперевозок за прошлый год, резюмирует он. Впрочем, внутренний рынок авиаперевозок продолжает расти: в январе - феврале - на 11% до 8,8 млн человек.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Dionis^
16:16 01.04.2018
О, тришкин кафтан уже не латается...
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике