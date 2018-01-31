ФАС хочет вместе с авиакомпаниями устанавливать цены на билеты

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Главной претензией Артемьева к авиакомпаниям, высказанной еще в 2015 г., было то, что они не снижают цены на билеты незадолго до вылета, предпочитая вовсе не продавать часть кресел Руслан Шамуков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет пытаться вместе с авиакомпаниями менять алгоритмы образования цен на авиабилеты и не допускать несанкционированного ручного вмешательства и роста цен, не основанного на серьезных доказательствах спроса и других параметрах. Об этом заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев, выступая в Совете Федерации в среду.

«Авиакомпании все, от "Аэрофлота" до других, говорят, что это машина в автоматическом режиме устанавливает цены в зависимости от повышенного спроса. Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот», - рассказал Артемьев (цитаты по «Интерфаксу»). «С ума сошел этот робот, что ли?» - заметил руководитель ФАС.

В августе 2017 г. Артемьев заявил, что российские авиакомпании импортировали из США и Европы специальные компьютерные системы динамического ценообразования, которые устанавливают тарифы на авиабилеты в зависимости от спроса и т. д. Работа алгоритма этих систем выглядит как результат сговора мировых авиаперевозчиков, сказал тогда он. Президент Владимир Путин поручил ему разобраться с ценообразованием. После этого ФАС начала проверку и запросила у авиакомпаний большое количество информации о тарифах и методах ценообразования, сообщала газета «Коммерсантъ».

Дорогие тарифы (тариф + аэропортовые сборы формируют цену билета) в высокий сезон необходимы для компенсации убытков авиакомпаний в низкий сезон, ведь спрос в низкий и высокий сезон в России может отличаться в десять раз, объясняет менеджер крупной авиакомпании. Более сбалансированные тарифы были бы возможны, не будь в авиаперевозках такой ярко выраженной сезонности. В классической структуре тарифов 70% билетов продаются ниже себестоимости, 10% - по себестоимости и только 20% - выше себестоимости, продолжает собеседник.

По его словам, установившиеся цены на билеты объективны, главный индикатор этого - высокая загрузка воздушных судов у лидеров рынка: у Аэрофлота она 82%, у S7 – 85%, Utair -76%, «Победы» - 94%.

Ценообразованием в авиакомпаниях занимаются системы управления доходами (Revenue Management), задача которых - обеспечить перевозчику максимальный доход с каждого рейса. Опираясь на данные о спросе на конкретное направление (зависит от дня недели, времени года, наличия крупных событий и других факторов), Revenue Management устанавливает наиболее выгодные для компании тарифы. Стоит система управления доходами в зависимости от сложности от $250 000 до десятков миллионов долларов в год, она может добавить авиакомпании 3-10% выручки, рассказывал топ-менеджер крупной компании по бронированию авиабилетов. У лидера рынка «Аэрофлота» установлена система бронирования билетов и система управления доходов американской компании Sabre.

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