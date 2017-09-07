Ростовская авиакомпания продает билеты дешевле «Победы»

«Азимут» будет летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Казань, Грозный и др.
Максим Стулов / Ведомости
Ростовская авиакомпания «Азимут» начала продажи билетов на своем сайте, пока только на два направления: Москва («Внуково») – Ростов-на-Дону и Москва - Омск. Полеты будут выполняться с 21 сентября, раз в сутки по каждому направлению. Самый дешевый билет до Ростова и обратно стоит 888 руб. в одну сторону, но доступны такие не во все дни, на пятницу и понедельник минимальная цена билета - 1980 руб. Минимальная цена в Омск сейчас 6980 руб., но, согласно данным ресурса aviablogger, как минимум вчера в Омск также продавались билеты по 888 руб. Билеты за минимальную цену – безбагажные, позволяющие провезти в салоне до 10 кг и дополнительно предметы из списка, утвержденного федеральными авиационными правилами.
Это дешевле промотарифа единственного российского лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), у нее минимальная цена билета 999 руб. В этом году «Победа» планирует продать до 350 000 билетов за 999 руб., это будет примерно 7,7% от всех билетов (всего планирует перевезти около 4,5 млн пассажиров). Но на такие востребованные направления, как Ростов, билетов по 999 руб. у «Победы» уже нет на всю глубину продаж (до конца марта 2018 г.).
«Азимут» не будет лоукостером. Билеты по низким ценам - это часть рекламной кампании, рассказал председатель совета директоров и совладелец «Азимута» Павел Удод. Количество таких билетов на каждый рейс он не раскрывает. Пока билеты авиакомпания продает до 28 октября (конец зимнего расписания).
«Азимут» получил сертификат эксплуатанта в середине августа, в парке у авиакомпании четыре российских самолета SSJ100 в моноклассной компоновке на 103 места. Всего законтрактовано восемь судов, они должны быть получены к апрелю 2018 г. (в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании). Авиакомпания принадлежит Павлу Удоду и Виталию Ванцеву, базируется в Ростове.
«Азимут» будет летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Казань, Грозный и др. Рейсы будут открываться постепенно по мере получения слотов, пояснил Удод.
Самые популярные российские курорты летом 2017 года
Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых популярных у россиян курортов для внутреннего туризма летом 2017 г. Для него использовались данные туроператоров и онлайн-агрегаторов пакетных туров. На первом месте по объемам бронирований оказался регион Большого Сочи. При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока)
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Артур Лебедев/ТАСС
Второе и третье место делят Анапа (на фото) и Геленджик. По данным АТОР, средняя продолжительность отдыха в Анапе летом – 7-10 ночей, а в Геленджике – 7-9 ночей. Это дольше, чем в целом по стране: ранее АТОР сообщала, что в 2017 г. россияне проводят на отечественных курортах 3-7 ночей
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Валерий Матыцин/ТАСС
Средняя стоимость недельного тура в Анапу на август (без перевозки) – 20 000-22 500 руб. Отдых в Геленджике (на фото) обойдется примерно в такую же сумму, подсчитали в АТОР
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Денис Абрамов / Ведомости
Крым в рейтинге туроператоров – на 3–5-м местах. По оценкам АТОР, недельный отдых здесь в августе стоит дороже, чем по остальным аналогичным курортным направлениям: в среднем от 26 500 до 32 000 руб., также без билетов на дорогу. При этом по сравнению в прошлым годом турпоток в Крым снизился: в январе - июле на полуострове отдохнули на 5,1% меньше туристов (порядка 2,86 млн), сообщало министерство курортов и туризма региона
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Евгений Егоров / Ведомости
Продолжительность тура в Крым летом – 7-11 ночей. В Крыму туристы чаще всего едут на Южный берег и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов следуют Николаевка, Судак, Алушта, затем - Феодосия, Саки и Коктебель
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Дольше всего туристы отдыхают в Кавказских минеральных водах: здесь проводят по 12-13 ночей. Именно столько длится стандартная санаторная путевка, объясняют в АТОР
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Евгений Егоров / Ведомости
Традиционно в список самых популярных туристических направлений попали Санкт-Петербург (на фото) и Москва. При этом в Петербурге туристы летом задерживаются всего 3-5 ночей, в Москве чуть дольше - на 5-6 ночей
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Евгений Разумный / Ведомости
В первой половине 2017 г. заполняемость московских отелей оказалась максимальной во всех сегментах, за исключением люксового. Этому способствовал в том числе Кубок конфедераций, хотя многие отельеры и эксперты гостиничной индустрии сошлись во мнении, что турнир не оправдал ожиданий
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Владимир Смирнов/ТАСС
В этом году в рейтинг популярных направлений включили Калининград. По оценке АТОР, средний тур в Калининград длится восемь ночей и стоит около 25 500 руб.
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
Почти на две недели туристы едут в Алтайский край. По подсчетам АТОР, это самый дорогие туры рейтинга, они обойдутся примерно в 54 000 руб. (без дороги)
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Евгений Шаталов / РИА Новости
Замыкает топ самых популярных направлений для внутреннего туризма Урал. Сюда туристы отправляются на 12 ночей. В августе такой тур из Москвы в среднем стоит около 42 000 руб.