Ростовская авиакомпания продает билеты дешевле «Победы»

Пока доступны билеты только на два направления – в Москву и Омск

«Азимут» будет летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Казань, Грозный и др. Максим Стулов / Ведомости

Ростовская авиакомпания «Азимут» начала продажи билетов на своем сайте, пока только на два направления: Москва («Внуково») – Ростов-на-Дону и Москва - Омск. Полеты будут выполняться с 21 сентября, раз в сутки по каждому направлению. Самый дешевый билет до Ростова и обратно стоит 888 руб. в одну сторону, но доступны такие не во все дни, на пятницу и понедельник минимальная цена билета - 1980 руб. Минимальная цена в Омск сейчас 6980 руб., но, согласно данным ресурса aviablogger, как минимум вчера в Омск также продавались билеты по 888 руб. Билеты за минимальную цену – безбагажные, позволяющие провезти в салоне до 10 кг и дополнительно предметы из списка, утвержденного федеральными авиационными правилами.

Это дешевле промотарифа единственного российского лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), у нее минимальная цена билета 999 руб. В этом году «Победа» планирует продать до 350 000 билетов за 999 руб., это будет примерно 7,7% от всех билетов (всего планирует перевезти около 4,5 млн пассажиров). Но на такие востребованные направления, как Ростов, билетов по 999 руб. у «Победы» уже нет на всю глубину продаж (до конца марта 2018 г.).

«Азимут» не будет лоукостером. Билеты по низким ценам - это часть рекламной кампании, рассказал председатель совета директоров и совладелец «Азимута» Павел Удод. Количество таких билетов на каждый рейс он не раскрывает. Пока билеты авиакомпания продает до 28 октября (конец зимнего расписания).

«Азимут» получил сертификат эксплуатанта в середине августа, в парке у авиакомпании четыре российских самолета SSJ100 в моноклассной компоновке на 103 места. Всего законтрактовано восемь судов, они должны быть получены к апрелю 2018 г. (в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании). Авиакомпания принадлежит Павлу Удоду и Виталию Ванцеву, базируется в Ростове.

«Азимут» будет летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Казань, Грозный и др. Рейсы будут открываться постепенно по мере получения слотов, пояснил Удод.

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