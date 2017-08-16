Калининград получил предвыборный подарок от президента

Отмена НДС на авиаперелеты сразу снизит цены на 10%, поездка из Калининграда и обратно будет стоить меньше 9000 руб., сообщили Путину участники совещания Руслан Шамуков / ТАСС

Президент Владимир Путин в среду поручил отменить НДС на авиаперевозки для Калининграда, несмотря на возражения Минфина. Это должно привести к снижению цен на авиабилеты в этом направлении на 10%, что, по мнению президента, станет хорошей новостью для жителей региона, в котором в сентябре пройдут выборы губернатора.

Об идее обнулить НДС для всех региональных авиарейсов, не затрагивающих Москву, на прошедшем в Калининграде в среду совещании по вопросам транспортной инфраструктуры рассказал министр транспорта Максим Соколов. Это нужно для развития отрасли, инициатива сейчас прорабатывается, сказал министр. Отмена НДС позволит увеличить количество рейсов на региональных направлениях на 13-15%, а бюджетные потери будут компенсированы за счет увеличения пассажиропотока, пояснил Соколов. Сейчас ситуация с авиаперевозками плохая: хотя государство ввело субсидии, дешевые билеты достаются лишь 8% пассажиров, а 92% вынуждены летать за 5000-35 000 руб., подтвердил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Правительство хотело сделать благое дело, но вышло только хуже: люди злятся, считают дешевые билеты враньем и так подрывается авторитет правительства, резюмировал Артемьев.

Путин, однако, предложил отменить НДС на авиаперевозки пока только для Калининграда. По его словам, Минфин против — «это разрушает налоговую систему». Президент добавил, что понимает этот аргумент финансового ведомства, но Калининград — это единственный в России регион-анклав, а авиаперелет — единственный способ добраться сюда без визы. А для силовиков это вообще единственный способ выехать из региона самим и вывезти семьи, чтобы, например, погостить у родствеников, отметил врио губернатора области Антон Алиханов.

Отмена НДС на авиаперелеты сразу снизит цены на 10%, поездка из Калининграда и обратно будет стоить меньше 9000 руб., сообщили Путину участники совещания. Государству нужно либо полностью субсидировать (то есть оплачивать авиакомпаниям) эти 10% от стоимости билетов, либо полностью убрать НДС, пояснил свою логику президент. Размеры бюджетных потерь от такого решения на совещании не обсуждали.

Алиханов также просил сохранить и субсидию — в этом году ею уже воспользовались 300 000 человек (гораздо больше, чем раньше). Это стало возможно после того, как надзорные органы и власти региона стали следить за тем, чтобы авиакомпании продавали субсидируемые государством билеты: прежде они это делали не слишком охотно, так как прибыль от таких билетов фиксированная, пояснил врио губернатора.

Отмена НДС на авиаперевозки «будет хорошей новостью для жителей Калининграда», сказал в завершение дискуссии Путин. 10 сентября калининградцам и жителям еще 15 регионов предстоит избрать губернаторов. Алиханов — один из 16 выдвиженцев Кремля на этих выборах. Начиная с апреля президент последовательно объезжает регионы, которым предстоят губернаторские выборы; ожидается, что до даты выборов (10 сентября) он объедет и поддержит всех своих выдвиженцев, говорили близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей». Материальную поддержку от федеральных властей получили все регионы, где врио губернаторов баллотируются впервые, отмечал ранее еще один близкий к Кремлю собеседник.