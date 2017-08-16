Путин согласился снизить стоимость авиабилетов для Калининграда

Президент Владимир Путин объявил об обнулении НДС на авиационные перевозки для Калининграда. «Это будет хорошая новость для жителей», - отметил он на совещании о транспортной инфраструктуре Северо-запада России, которое проходит сегодня в Калининграде.

На этом же совещании министр транспорта Максим Соколов предложил обнулить НДС для всех региональных авиаперевозок для развития отрасли, просил поддержки идеи у президента. «Это позволит на 13-15% увеличить количество региональных перевозок и даст синергию для развития перевозок», - сказал Соколов. Но бюджетные потери будут компенсированы за счет увеличения пассажиропотока, считает министр.

Путин же в среду был готов ослабить налоговый режим только для Калининграда.