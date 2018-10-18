Для нового самолета МС-21 сертифицирован российский двигатель
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Росавиация выдала сертификат типа на российский авиадвигатель ПД-14, сообщила пресс-служба Минпромторга. Это основной документ для авиатехники, он означает, что изделие соответствует нормам летной годности и может безопасно эксплуатироваться.
Это первый гражданский турбореактивный авиадвигатель, созданный в России, приводятся в релизе слова министра промышленности Дениса Мантурова. Его разработку с 2008 г. вел пермский завод «Авиадвигатель», производство планируется на Пермском моторном заводе. Оба предприятия входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), которая, в свою очередь, принадлежит госкорпорации «Ростех». На программу ПД-14 потрачено около 70 млрд руб., в основном это бюджетные средства, говорят два человека, близких к принадлежащей государству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). ОАК разрабатывает среднемагистральный самолет МС-21, для которого и создан ПД-14.
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