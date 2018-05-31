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Новый российский самолет МС-21 будет летать не меньше иностранных аналогов. Такое обещание дал «Аэрофлоту» производитель «Иркут»

Совет директоров «Аэрофлота» предложил собранию акционеров, которое состоится 25 июня, утвердить контракт с компанией «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех»), сообщил перевозчик. Авиакомпания хочет взять в лизинг на 12 лет 50 самолетов МС-21-300. Производитель самолета – корпорация «Иркут» (входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию) гарантирует, согласно контракту, что самолеты будут летать не менее 2100 ч в первый год эксплуатации (5,8 ч в сутки), не менее 2900 во второй год (7,8 ч в сутки) и не менее 3750 в третий год (10,3 ч в сутки). Последняя цифра соответствует налету иностранных аналогов в парке «Аэрофлота» – Airbus 320 и Boeing 737-800.

Если первые 20 самолетов МС-21 не достигнут гарантированного налета, «Иркут» выплатит «Аэрофлоту» компенсацию – $45,14 млн (т. е. $2,26 млн на каждый лайнер). Налет по каждому самолету будет оцениваться каждый год, если гарантированный показатель достигнут, то компенсация будет уменьшаться, сообщил «Аэрофлот». Вживую компенсацию «Аэрофлот» не получит, в счет ее он сможет приобретать или арендовать дополнительное оборудование у «Иркута», формировать склад запчастей и обучать персонал.