Saudi Aramco нацелилась на максимальную долю в «Арктик СПГ – 2»

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех Ronald Zak / AP

«Мы надеемся стать вторым по величине инвестором в проекте [«Арктик СПГ – 2»] после «Новатэка», – заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью ТАСС. – Не просто войти в него, а войти c солидной долей. Будем надеяться, что наши условия будут приняты».

О какой именно доле участия в акционерном капитале «Арктик СПГ – 2» может идти речь, Фалех не сказал. Но из его слов следует, что коммерческое предложение российская компания уже получила: «Мы выразили свой интерес. Сейчас то, что мы должны сделать, это договориться об условиях». Фалех подчеркнул, что чем раньше это произойдет, тем лучше.

Представитель «Новатэка» пока не ответил на запрос «Ведомостей».

«Арктик СПГ – 2» на базе Утреннего месторождения (Гыдан) может стать вторым для «Новатэка» производством сжиженного природного газа (СПГ). Проектная мощность завода определена в 19,8 млн т СПГ в год, капитальные затраты составят около $20 млрд, сообщал «Новатэк». Окончательное инвестиционное решение (FID) планируется принять в 2019 г., запустить первую очередь – в конце 2023 г.

Пока менеджмент «Новатэка» говорит о готовности продать в общей сложности до 40% в «Арктик СПГ – 2». О покупке 10% уже договорилась Total, обязывающее соглашение с которой подписано в мае. 10%-ная доля в «Арктик СПГ – 2» для сделки с французской компанией в мае была оценена в $2,55 млрд. Интерес к участию в проекте проявляют китайская CNPC, Saudi Aramco, японские партнеры, корейская KOGAS, говорил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в интервью «Коммерсанту». «У каждого партнера свое видение доли участия, и все зависит от того, какие предложения мы будем получать», – объяснял Михельсон.

«Новатэк» не исключает увеличения доли иностранного капитала в «Арктик СПГ – 2», за собою он сохраняет не менее 51%. Условия сделки с Total подразумевают в этом случае опцион французской компании на половину продаваемых сверх 40% акций. Но стратегический интерес «Новатэка» – не только привлечь внешний капитал, но и сохранить за собой достаточно высокую долю в проекте. В конечном счете, она формирует трейдинговый портфель компании и позиции «Новатэка» на мировом рынке СПГ, объяснял Михельсон.

Пока в СПГ-портфеле «Новатэка» только один утвержденный проект – «Ямал СПГ» («Новатэк» – 50,1%, французская Total – 20%, китайские CNPC – 20% и SRF – 9,9%). Проектная мощность завода – около 17,5 млн т в год, стоимость – около $27 млрд. Первые две технологические линии завода (5,5 млн т каждая) уже введены в эксплуатацию, третью предполагается запустить в конце 2018 г., четвертую (около 0,9 млн т в год) – в 2019 г.

В новой стратегии «Новатэк» делает ставку на производство СПГ на базе месторождений Ямала и Гыдана. Менеджмент «Новатэка» говорил о планах к 2030 г. довести производство СПГ до 57 млн т в год. «К 2021 г. у нас появится ресурсная база, которая позволит говорить не о 57–58 млн т, а, может быть, о [производстве до] 70 млн т в год», – предупреждал в сентябре Михельсон (цитата по «Интерфаксу»): он тогда оценивал успешность проведения геологоразведочных работ.