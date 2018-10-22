РЖД хочет заработать еще 63 млрд рублей на перевозке пустых вагонов

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Повышение тарифов на порожний пробег полувагонов ударит прежде всего по угольным компаниям, говорит один из источников «Ведомостей» Евгений Разумный / Ведомости

Изменение тарифных схем на порожний пробег полувагонов может обеспечить РЖД дополнительно 63 млрд руб. до 2025 г., следует из обновленного проекта долгосрочной программы развития железнодорожной монополии, датированного 22 октября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердили два источника из компаний – контрагентов РЖД.

Ожидаемая прибавка сопоставима с чистой прибылью по МСФО, которую РЖД получила по итогам первого полугодия 2018 г. (64,8 млрд руб.). По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, доходы РЖД в 2017 г. от порожнего пробега полувагонов составили 127 млрд руб.