«Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру» в полноценном режиме

На старте ассортимент «Беру» состоял из около 25 000 видов товаров Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк и «Яндекс» на базе «Яндекс.Маркета» запустили в полноценном режиме новый маркетплейс «Беру». Об этом объявил на мероприятии, посвященном запуску площадки, гендиректор «Маркета» Максим Гришаков.

Площадка «Беру» нацелена на лидерство на рынке, добавил Гришаков. Для этого площадка будет расширять ассортимент, добавлять товары новых категорий, строить операционную инфраструктуру (как за счет своей, так и партнерской логистики), запустит кредитование покупателей и продавцов. Также планируется интеграция с экосистемами, то есть другими платформами и компаниями, Сбербанка и самого «Яндекса», добавил руководитель СП.

В мае этого года Сбербанк и «Яндекс» запустили тестовую версию интернет-магазина «Беру» на базе «Яндекс.Маркета». Бета-версия была доступна сотрудникам «Яндекса» и Сбербанка во всех регионах и для желающих протестировать сервис, сообщал тогда «Яндекс.Маркет». Как рассказал первый зампред Сбербанка Лев Хасис, в тестировании участвовал и президент госбанка Герман Греф, заказавший на площадке «Яндекс.Станцию».

На старте ассортимент «Беру» состоял из около 25 000 видов товаров. В течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций, обещала компания.

Сейчас на площадке 1000 продавцов, а ассортимент — около 100 000 товарных наименований. Площадка выполнила около 180 000 заказов за время тестирования, рассказал Гришаков.

«Беру» работает по модели маркетплейса, торговой онлайн-площадки. Она не продает собственные товары, а предоставляет возможность приобрести что-либо из ассортимента партнеров-продавцов, а сама получает фиксированную комиссию от заказа в зависимости от категории товара.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать на базе «Яндекс.Маркета» совместное предприятие в 2017 г. Госбанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Сделку закрыли в конце апреля, предприятие оценивалось в 60 млрд руб. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил тогда Греф.

Помимо площадки «Беру» совместное предприятие госбанка и интернет-компании займется трансграничным маркетплейсом с товарами из Китая, Турции, Японии, Кореи, США и Великобритании, а также площадкой для поиска и сравнения цен — самим «Яндекс.Маркетом», рассказал Хасис.