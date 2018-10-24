«Дикси» обогнала «Ашан» по обороту

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Рейтинг лидеров российской продовольственной розницы по итогам первого полугодия 2018 г. составило аналитическое агентство Infoline. Лидером остается владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» – X5 Retail Group с оборотом 731,2 млрд руб., на втором месте – «Магнит», третья – «Лента». Она обогнала «Ашан» по обороту еще в 2017 г., а за следующие полгода французскую сеть обогнала и группа «Дикси», до этого сама переживавшая отток покупателей и падение выручки. Представители «Ашана» комментировать результаты полугодия отказались.

«Ашан» вышел на российский рынок в 2002 г., и за 10 лет этот рынок стал для компании вторым по обороту после французского. Но сейчас сеть в России в системном кризисе, полагает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У ритейлера, несмотря на смену руководства, остаются проблемы – в управлении закупками, маркетинге и корпоративном контроле, перечисляет он: «Это более глубокий кризис, чем те, которые в 2012–2013 гг. переживала X5 или сейчас переживает «Магнит». Рентабельность бизнеса «Ашана» продолжает снижаться, есть риски, что уже в 2019 г. «Ашан» получит чистый убыток».