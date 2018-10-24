Модернизация электросетей Крыма требует 18,5 млрд рублей
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В 2019–2021 гг. государство готово выделить 9,1 млрд руб. на развитие электросетей в Крыму, указано в проекте госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (опубликован на портале regulation.gov.ru). На обновление сетевой инфраструктуры полуострова нужно вдвое больше – 18 млрд руб., следует из проекта инвестпрограммы ГУП «Крымэнерго» на 2019–2021 гг. Больше всего необходимо вложить в реконструкцию сетей и подстанций (9 млрд руб.) и технологическое присоединение новых потребителей (5,2 млрд руб.).
Созданное в 2014 г. ГУП «Крымэнерго» объединяет все магистральные и большую часть распределительных сетей Крыма, а также выполняет роль сбытовой компании. Собственных средств на модернизацию у ГУПа недостаточно: дефицит плана финансирования в проекте инвестпрограммы – около 8 млрд руб. Бюджетные средства из госпрограммы по развитию Крыма в нем еще не учтены. Летом 2018 г. глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что государство сможет профинансировать часть затрат, после того как ГУП будет акционирован.
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