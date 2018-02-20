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Правительство отказалось передавать «Крымэнерго» «Россетям»

Правительство окончательно отказалось от идеи вхождения «Россетей» в состав акционеров создаваемого АО «Крымэнерго» из-за санкционных рисков для госхолдинга, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В окончательной конфигурации 51% «Крымэнерго» через Росимущество будет принадлежать федеральным властям, 49% – региональному правительству, рассказал изданию осведомленный источник и подтвердил собеседник в сетевом комплексе.

Решение принято в связи с высокими рисками санкций для «Россетей», отмечает «Коммерсантъ». Сейчас компания не находится под санкциями.

По словам одного из собеседников газеты, пропорция в акционерном капитале еще может измениться и будет зависеть от оценки имущества. Оценка пока не инициирована, сообщили в Росимуществе. Сейчас АО уже создано и зарегистрировано в Крыму, профильной деятельности пока не ведет. Информацией о возможном распределении долей акционеров в АО, которое сейчас на 100% принадлежит Росимуществу, в ведомстве не располагают. В Минэнерго, «Россетях», аппарате правительства Крыма и Минтопэнерго на запрос газеты не ответили.

15 февраля в интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что часть акций АО «Крымэнерго» все же отойдет «Россетям» после полной оценки имущества подведомственного Минтопэнерго ГУП «Крымэнерго», которое сейчас управляет электросетями Крыма.

По словам источника «Коммерсанта», вероятно, «Россети» не будут входить и в другой проект в Крыму – создание совместного предприятия с ООО «Севастопольэнерго», однако окончательное решение будут принимать сами «Россети».

Изначально планировалось, что основным акционером «Крымэнерго» с долей около 75% станут «Россети». Власти Крыма заявляли о планах на паритетное владение, но в декабре стало известно о разработке альтернативной схемы – привлечение Росимущества вместо «Россетей». Для обновления сетевой инфраструктуры на полуострове Минэнерго предлагало внести в капитал «Россетей» до 9 млрд руб. из федерального бюджета до 2020 г.