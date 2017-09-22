«Коммерсантъ» узнал о создании АО «Крымэнерго» под контролем «Россетей»

В Крыму будет создано новое АО «Крымэнерго», которое займется управлением и модернизацией всех электросетей полуострова, узнал «Коммерсантъ». До 75% в новой структуре получит российская госкомпания «Россети». Там ситуацию не комментируют, но еще в июне экс-глава «Россетей» Олег Бударгин признавал, что при выходе на рынок полуострова есть «определенные риски» санкций.

Сейчас сетевой инфраструктурой полуострова управляет ГУП «Крымэнерго», находящийся в собственности местного Минтопэнерго. В прошлом году его выручка составила 12,76 млрд руб., а чистая прибыль — 225 млн руб.

Из раскрытой структуры федерального бюджета на 2018–2020 гг. следует, что Минэнерго предлагает внести в капитал «Россетей» до 9 млрд руб. на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 г». К концу ее действия на полуострове должны построить 1500 км сетей. Источник издания отмечает, что средства ФЦП будут потрачены прежде всего на реконструкцию «южного транзита» — ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, а также на модернизацию противоаварийных систем. «Все направлено на увеличение пропускной способности сетей, мощностей подстанций и надежности», — пояснил он.

Построенные в рамках ФЦП новые сети, как и сети ГУП «Крымэнерго», будут переведены на баланс АО «Крымэнерго», сообщили в Минэнерго. «Будет заключено акционерное соглашение между РФ и Республикой Крым об особом порядке управления акциями АО, предполагается, что доля республики составит 25% плюс 1 акцию», — пояснил собеседник издания. Он уточнил, что «акционерная структура согласована так, чтобы управляемость сохранили обе стороны».