СП Siemens и «Силовых машин» подало новый иск к структурам «Ростеха» М. Стулов / Ведомости

СП Siemens и АО «Силовые машины» - ООО «Сименс технологии газовых турбин» - сегодня подало иск в Арбитражный суд Москвы к двум структурам «Ростеха» - ООО «ВО "Технопромэкспорт"» и ОАО «ВО "Технопромэкспорт"», следует из материалов суда. Суть иска не раскрывается.

В суде есть еще один иск к «Технопромэкспорту» - от самого концерна Siemens. Он связан с поставками турбин для крымских ТЭС, первое заседание по делу назначено на 18 сентября.

Арбитражный суд Москвы в начале сентября повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, которые были поставлены в Крым. Истец требовал наложить арест на четыре турбины в связи с тем, что «Технопромэкспорт» проводит их монтаж.

Две ТЭС в Крыму – Севастопольскую и Симферопольскую – планируется запустить 19 мая 2018 г., говорится в недавнем постановлении правительства. Ввод второй очереди двух станций – 18 июня 2018 г. Станции строит ООО «ВО «Технопромэкспорт».

Проект ТЭС предусматривал установку на них четырех парогазовых установок на основе газовых турбин Siemens. Но из-за введения европейских санкций в отношении России концерн отказался их поставлять, но продал четыре такие же установки для строительства ТЭС в Тамани другой структуре «Ростеха» – ОАО «Технопромэкспорт». В дальнейшем подрядчик Таманской ТЭС обанкротился и выставил оборудование на продажу. Турбины в итоге летом этого года оказались в Крыму. Как только об этом стало известно, разразился скандал. Европейские власти начали расследование в отношении Siemens.

Также ЕС ввел санкции против сторон соглашений: это компания – покупатель турбин и ответственная за транспортировку (ОАО «Технопромэкспорт»), владелец турбин (ООО «Технопромэкспорт») и компания, специализирующаяся на системах управления и контроля в электростанциях (ЗАО «Интеравтоматика», СП «Технопромэкспорта» и Siemens).