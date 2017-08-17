Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Компания недели: ВО «Технопромэкспорт»

Метания «Техностройэкспорта»

ТЭС в Тамани опять нужны. Или нет?

Ставшие притчей во языцех теплоэлектростанции в Тамани все-таки оказались нужны. Два года разговоры о них служили фактически прикрытием для транспортировки столь дефицитных газовых турбин Siemens в Крым. Но теперь, когда злополучные турбины уже в Крыму, выяснилось, что и в Тамани станции очень пригодятся. Потому что существующая энергосистема не справляется с потреблением – пример тому недавние веерные отключения электричества на Кубани и в Крыму.

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